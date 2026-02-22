Khối quỹ ngoại cơ cấu danh mục ra sao trước kỳ nghỉ Tết?

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các quỹ đầu tư nước ngoài đã công bố hàng loạt giao dịch đáng chú ý, cho thấy xu hướng cơ cấu danh mục theo hướng thận trọng. Hoạt động bán ròng chiếm ưu thế, tập trung vào một số cổ phiếu thuộc nhóm bán lẻ, bất động sản và tiêu dùng.

Với cổ phiếu PNJ (Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận), T. Rowe Price Associates bán ra 584.900 cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,01% xuống 5,84%. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu bán lẻ đã có giai đoạn tăng giá trước đó.

Ở mã ADG (CTCP Clever Group), FSN Asia Private Limited bán 1 triệu cổ phiếu, khiến tỷ lệ nắm giữ giảm mạnh từ 33,52% xuống còn 28,84%. Đây là một trong những giao dịch giảm tỷ trọng đáng kể nhất trong giai đoạn này.

Trong khi đó, hoạt động mua vào xuất hiện nhưng không nhiều và mang tính chọn lọc. Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua ròng 100.000 cổ phiếu DPG (CTCP Tập đoàn Đạt Phương), nâng tổng sở hữu lên hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương 5%. Động thái này cho thấy sự quan tâm nhất định đối với cổ phiếu xây dựng – hạ tầng.

Ngược lại, tại KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền), các quỹ thành viên của Dragon Capital lại bán ròng tổng cộng 750.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,06% xuống 6,99%.

Xu hướng giảm tỷ trọng cũng được ghi nhận ở MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động) khi nhóm quỹ này bán ra tới 1,84 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 5,09% xuống còn 4,96%. Đây là giao dịch bán ròng lớn nhất trong danh sách công bố trước kỳ nghỉ.

Tính trong vòng một năm qua, cổ phiếu MWG đã tăng hơn 60%. Đến phiên cuối cùng của năm Ất Tỵ (13/02), MWG chốt ở mức 92,800 đồng/cp, cao hơn khoảng 4% so với thời điểm nhóm quỹ thực hiện giao dịch.﻿

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ thuộc VinaCapital đã mua thêm 190.000 cổ phiếu GMD (CTCP Gemadept), nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,97% lên 5,02%, qua đó trở thành cổ đông lớn.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra sau khi Gemadept công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng tích cực. Lãi ròng đạt gần 1.7 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Phản ánh kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu GMD tăng liên tiếp trong ba phiên từ 11-13/02, tương ứng tăng khoảng 6% so với thời điểm VinaCapital nâng sở hữu. Kết phiên 13/02, GMD dừng ở mức 75,000 đồng/cp, tăng hơn 19% sau 1 năm.﻿ Động thái này phần nào cho thấy kỳ vọng vào triển vọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Nhìn tổng thể, xu hướng giao dịch của các quỹ ngoại trước kỳ nghỉ Tết cho thấy hoạt động bán ròng vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu nhằm giảm tỷ trọng tại các cổ phiếu đã tăng mạnh hoặc thuộc nhóm tiêu dùng và bất động sản. Hoạt động mua vào diễn ra với quy mô nhỏ và tập trung vào một số cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của khối quỹ trong giai đoạn trước kỳ nghỉ dài, đồng thời cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục theo hướng phòng thủ, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn của thị trường sau Tết.