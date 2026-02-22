Thế giới Di động mất cổ đông lớn

Tuần này, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 6 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Bán hàng triệu cổ phiếu

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 1.840.200 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) để giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investments Trust (Equity) bán ra 40.200 cổ phiếu.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu, tổ chức liên quan ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 9,59% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/2 - 25/3.

Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa thông báo kế hoạch thoái toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ để tăng nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Theo đó, Sonadezi Long Thành dự kiến bán ra 1,77 triệu cổ phiếu quỹ thông qua hai hình thức là khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.

Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra trong quý I-II/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo. Thời hạn giao dịch sẽ không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện. Giá bán sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Ước tính, Sonadezi Long Thành sẽ thu về khoảng 84 tỷ đồng.

Ông Trần Hoàng Giang - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty CP Cao su Phước Hoà (mã chứng khoán: PHR) - đăng ký mua 50.000 cổ phiếu PHR để nâng sở hữu lên 0,04% vốn điều lệ. Hiện, cổ phiếu PHR đang giao dịch ở mức 57.800 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Giang phải chi khoảng 3 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu đã đăng ký.

2 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm

Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa nhận được đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể, REE đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Alain Xavier Cany theo đề nghị từ Platinum Victory Pte. Ltd. Việc miễn nhiệm dự kiến được trình và thông qua tại đại hội cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức ngày 31/3.

Ông Alain Xavier Cany được bầu giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị REE vào tháng 11/2024, sau đó nhường vị trí cho bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện cho nhóm cổ đông Platinum nắm giữ 41,7% cổ phần REE.

Ngoài ra, REE cũng nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Hsu Hai Yeh. Bà Hsu Hai Yeh là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, được bổ nhiệm từ năm 2023. Việc từ nhiệm của bà Hsu Hai Yeh dự kiến có hiệu lực từ ngày 31/3, nếu được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) vừa thông qua quyết định chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Công ty TNHH Thép SMC tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TPHCM (trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cụ thể là thửa đất số 1034 tờ bản đồ số 9, diện tích 20.182 m2. Hiện giấy chứng nhận đang được thế chấp tại VietinBank chi nhánh TPHCM. Giá chuyển nhượng không được công bố. Đồng thời, SMC cũng thống nhất chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm sau thép tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

Trước đó, SMC giải chấp các tài sản đang thế chấp tại VietinBank chi nhánh TPHCM, gồm 10.478.500 cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC), hợp đồng tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn thu từ việc thanh lý tài sản sẽ dùng để thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện hữu của các đơn vị thành viên trong nhóm Đầu tư Thương mại SMC đang quan hệ tín dụng tại VietinBank chi nhánh TPHCM.

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên (Vimico - mã chứng khoán: TMG) thông báo, 27/2 là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 15%. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TMG dự kiến sẽ chi 27 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng. Năm 2025, TMG đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 28%. Như vậy, doanh nghiệp còn ít nhất một đợt chi trả cổ tức nữa.

Công ty CP Mía Đường Lam Sơn (Lasuco - mã chứng khoán: LSS) sẽ chia cổ tức 10% cho năm tài chính 2024 - 2025, gồm 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu. Theo đó, Lasuco sẽ phát hành gần 4,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, LSS dự chi gần 43 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền. Thời gian thanh toán dự kiến 19/6.