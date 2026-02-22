Góc nhìn chuyên gia: VN-Index có xác suất tăng 90% sau Tết, loạt nhóm cổ phiếu bị "lãng quên" có thể nổi sóng

Thị trường hồi phục trước kỳ nghỉ lễ mang theo kỳ vọng về sự trở lại của dòng tiền trong đầu năm mới. Theo nhận định của các chuyên gia, chứng khoán có xác suất cao tăng điểm sau Tết, nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội đón cơ hội mới sau kỳ nghỉ lễ.

Xác suất tăng điểm 90%

Đồng quan điểm tích cực, ông Nguyễn Anh Khoa – Giám đốc Khối Phân tích - Nghiên cứu Agriseco nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam có thể diễn biến tích cực trong thời gian tới. Theo thống kê trong 10 năm gần đây, VN-Index có xác suất tăng điểm lên tới 90% trong tuần đầu tiên sau Tết và khoảng 80% trong vòng một tháng sau kỳ nghỉ.

Thanh khoản thị trường cũng được kỳ vọng cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước Tết nhờ tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn, trong khi hoạt động giải ngân sau kỳ nghỉ dài ngày thường được ưu tiên bởi cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, các biến số vĩ mô sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng thị trường thời gian tới, trong đó môi trường kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được xem là yếu tố then chốt.

Thanh khoản suy giảm trước kỳ nghỉ Tết là hiện tượng mang tính mùa vụ, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nắm giữ tiền mặt phục vụ chi tiêu và tâm lý hạn chế rủi ro trong giai đoạn nghỉ lễ kéo dài. Do đó, xác suất dòng tiền quay trở lại sau Tết được đánh giá ở mức tương đối cao, đặc biệt khi nhà đầu tư hoàn tất nhu cầu thanh toán và thị trường bước vào giai đoạn tái định vị danh mục đầu tư.

Trong giai đoạn tới, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa, với dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành và cổ phiếu sở hữu nền tảng nội lực tốt cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận thực chất như Ngân hàng, Xây dựng & Vật liệu và Bán lẻ.

Theo đó, chủ đề đầu tư xuyên suốt trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ xoay quanh một số động lực chính. Trước hết, câu chuyện đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục là tâm điểm khi năm 2026 được xác định là giai đoạn cao điểm, với nguồn vốn phân bổ dự kiến đạt khoảng 1,08 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhóm ngành Ngân hàng vẫn được đánh giá là trọng tâm đầu tư trong năm 2026 nhờ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Triển vọng lợi nhuận của ngành được dự báo duy trì tích cực, nhờ tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng (NIM) ổn định và chất lượng tài sản vững chắc.

Cuối cùng, nhóm bán lẻ - tiêu dùng cũng nổi lên như một chủ đề đầu tư quan trọng trong năm nay. Các chính sách và định hướng gần đây của Chính phủ đang tập trung vào việc kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua những biện pháp như tăng mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh lương cơ sở, tăng lương tối thiểu vùng và duy trì giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%.

﻿Rào cản lớn nhất là lãi suất

Ông Bùi Văn Huy – Phó Giám đốc FIDT cho biết, VN-Index trong nhiều năm gần đây thường có xu hướng diễn biến tích cực sau kỳ nghỉ Tết, phần nào phản ánh yếu tố tâm lý và dòng tiền quay trở lại thị trường khi bước sang năm mới. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không phải là động lực quyết định xu hướng.

Với bối cảnh hiện tại, xác suất xuất hiện một nhịp tăng sau Tết được đánh giá ở mức tương đối tích cực, nhưng khó kỳ vọng một con sóng lan tỏa mạnh theo kiểu tiền rẻ như các giai đoạn trước, khi mặt bằng lãi suất đã cao hơn, chi phí vốn không còn thấp và dòng tiền trở nên chọn lọc hơn.

Nếu có sóng, nhiều khả năng đó sẽ là sóng phân hóa, tập trung vào nhóm doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng thay vì tăng đồng loạt theo chỉ số. Do đó, điều quan trọng không phải là dự đoán thị trường có sóng hay không, mà là chuẩn bị sẵn cấu trúc danh mục đủ linh hoạt để tận dụng cơ hội khi xác suất nghiêng về phía tích cực.

Rào cản lớn hiện tại đối với thị trường đến từ chính sách tiền tệ và mặt bằng lãi suất đã cao hơn. Khi lãi suất tiết kiệm (kênh phi rủi ro) tăng lên, sức hấp dẫn tương đối của kênh chứng khoán sẽ giảm đi.

Nhà đầu tư thường so sánh tỷ suất lợi nhuận của thị trường (E/P – nghịch đảo của P/E) với lãi suất tiết kiệm. Khi lãi suất tăng, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi một mức E/P cao hơn, đồng nghĩa với việc chấp nhận một mức P/E hợp lý thấp hơn. Ví dụ, nếu lãi suất tăng từ 7% lên 8%, P/E hợp lý của thị trường sẽ phải giảm từ 14,3 lần xuống còn 12,5 lần.

Điều này tạo ra một trần định giá cho thị trường chung, khiến thị trường khó có thể tăng giá nhờ vào việc mở rộng P/E (trả giá cao hơn cho cổ phiếu). Thay vào đó, động lực tăng giá sẽ đến từ sự tăng trưởng lợi nhuận thực chất của doanh nghiệp (yếu tố “E” trong P/E).

Loạt cổ phiếu bị "lãng quên" đang hút dòng tiền

Ông Nguyễn Quốc Văn - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Kafi đưa ra góc nhìn khá lạc quan về hiệu suất thị trường sau Tết. Đặc biệt, nếu so sánh với kết quả của năm liền trước, có thể thấy vận động sau Tết phần nào phản ánh “bộ đệm lợi nhuận” mà nhà đầu tư đã tích lũy, qua đó tạo tâm lý dòng tiền sẵn sàng đồng hành và tìm kiếm cơ hội mới.

Bộ đệm lợi nhuận này đóng vai trò như một cơ chế giảm sốc tâm lý, giúp nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu qua kỳ nghỉ dài thay vì hoảng loạn bán tháo trước các biến động ngắn hạn. Ngược lại, trong những năm thị trường đi ngang hoặc giảm điểm, khi phần lớn nhà đầu tư chỉ ở trạng thái hòa vốn hoặc thua lỗ, tâm lý phòng thủ thường chiếm ưu thế, dẫn đến xu hướng tất toán danh mục để “ăn Tết cho yên tâm”, khiến lực cầu sau Tết trở nên yếu và dễ tổn thương.

Đánh giá về điều kiện thị trường năm nay, ông Văn cho rằng ba yếu tố đang ủng hộ xu hướng tích cực: (1) hiệu suất năm trước đạt trên 40%, (2) bối cảnh chính sách được điều hành quyết liệt, tạo nhiều cơ hội đầu tư triển vọng, và (3) động lượng thanh khoản trong tháng 1 tiếp tục mở rộng, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái “chực chờ” cơ hội.

"Theo thống kê, khả năng thua lỗ sau Tết là khá thấp và hầu như chưa từng xuất hiện sau một năm tăng trưởng mạnh trước đó, do đó có cơ sở để kỳ vọng vào triển vọng tích cực trong giai đoạn sau Tết và xa hơn là trong quý I".

Bên cạnh đó, dòng tiền lan tỏa rộng hơn ở các nhóm cổ phiếu “bị lãng quên” trong thời gian dài như nhóm Khu công nghiệp, Dệt may, Thủy sản,… Với độ rộng thị trường lan tỏa, chuyên gia đánh giá mọi nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn mang tính chất "gập ghềnh" về yếu tố kỹ thuật và tâm lý giao dịch hơn là sự thay đổi về xu hướng lớn của thị trường.

Nhìn chung, chuyên gia cho rằng khi bước sang năm mới, dòng tiền có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ, tạo nền cho một nhịp vận động sôi động hơn. Việc chủ động tích lũy sớm các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi từ định hướng chính sách kinh tế mới sẽ giúp nhà đầu tư đón đầu sóng tăng, nắm lợi thế về giá và vị thế khi thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ kỳ vọng.