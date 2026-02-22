Bất động sản REE bán bất thành cổ phiếu SGR

Công ty TNHH Bất động sản REE vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, HoSE và Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE).

Cụ thể, Bất động sản REE đăng ký bán ra 600.000 cổ phiếu SGR theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký, Bất động sản REE không bán được cổ phiếu SGR nào do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng. Do vậy, Bất động sản REE vẫn duy trì sở hữu gần 14,69 triệu cổ phiếu SGR, tương đương 21,02% vốn tại Saigonres.

Trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 31/10-28/11/2025, Bất động sản REE chỉ bán ra thành công 573.000 cổ phiếu SGR trong tổng số hơn 3,05 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó cũng với lý do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng.

Được biết, Bất động sản REE là công ty con do Công ty CP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) sở hữu 100% vốn điều lệ. Hiện, ông Nguyễn Văn Khoa- Giám đốc Bất động sản REE, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Saigonres.

Trong một diễn biến khác, mới đây Saigonres vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025. Các cổ đông phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về công ty trước 17 giờ ngày 15/12/2025.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với ông Thái Quốc Dương. Đồng thời bầu bổ sung 1 Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đến hết thời gian quy định, doanh nghiệp đã nhận được văn bản đề cử bà Đỗ Thị Thanh Hằng để bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nêu trên. Được biết, bà Hằng có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp, hiện đang giữ chức Phó Phòng Nghiệp vụ của Saigonres.



