Với 1 tỷ đồng, chuyên gia "mách nước" danh mục đầu tư cổ phiếu hấp dẫn

Năm 2025 khép lại với mức tăng ấn tượng của VN-Index, nhưng nghịch lý là không ít nhà đầu tư cá nhân vẫn ghi nhận kết quả thua lỗ, thậm chí mất tiền ngay trong một năm được xem là “thuận lợi” của thị trường.

Điều này cho thấy diễn biến chỉ số không phản ánh đầy đủ hiệu quả đầu tư của từng cá nhân, mà quan trọng hơn nằm ở cách nhà đầu tư tham gia thị trường. Thực tế này đặt ra câu hỏi về những sai lầm trong chiến lược và tâm lý đầu tư – yếu tố cần được nhìn nhận và tránh lặp lại khi bước sang năm 2026.

Thêm vào đó, bước sang năm Bính Ngọ, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những gợi ý đầu tư mới với kỳ vọng vừa “lấy lộc” đầu năm, vừa hướng tới hiệu quả dài hạn. Với 1 tỷ đồng, chuyên gia đã đưa ra những khuyến nghị danh mục cổ phiếu đáng chú ý trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Sai lầm lớn nhất khiến nhà đầu tư thua lỗ trong năm 2025﻿

Trao đổi về nghịch lý VN-Index tăng mạnh nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng diễn biến dòng tiền trong năm 2025 có sự phân hóa rõ rệt.

Theo ông, trong năm 2025, thị trường diễn biến thuận lợi nhất vào quý 3 khi dòng tiền lan tỏa trên diện rộng. Tuy nhiên, càng về cuối năm, độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể và dòng tiền gần như chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ, nổi bật là nhóm Vingroup.

Mức thua lỗ (nếu có) của nhà đầu tư chủ yếu đến từ việc phân bổ vốn dành cho các nhóm cổ phiếu không còn là trọng tâm của dòng tiền, đặc biệt trong khoảng thời gian cuối năm 2025. Đồng thời. việc chưa hoàn thiện kỷ luật đầu tư, giao dịch chủ yếu theo tâm lý và phân bổ margin chưa hợp lý là các yếu tố tác động thận trọng tới hiệu suất danh mục.

Bước sang năm 2026, chuyên gia TVS khuyến nghị nhà đầu tư nên hoàn thiện phương pháp đầu tư theo hướng gia tăng các yếu tố định lượng, chẳng hạn, cần xác định cụ thể vùng mua, vùng bán, vùng dừng lỗ, mức chặn lãi,… trước khi thực hiện đầu tư cổ phiếu.

Đồng thời, để không bỏ lỡ các cổ phiếu bứt phá ấn tượng như trong năm 2025, nhà đầu tư nên học cách xây dựng và quản trị danh mục thay vì thực hiện “all-in” vào 1 hay 2 cổ phiếu.

"Giả sử với quy mô đầu tư 1 tỷ đồng, nhà đầu tư nên phân bổ danh mục từ 4 đến 6 cổ phiếu, bao gồm các đại diện hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế nhà nước, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam bên cạnh các cổ phiếu được dự báo ghi nhận KQKD tăng trưởng tích cực trong năm 2026", vị chuyên gia nêu quan điểm.

Nhiều "cú huých" quan trọng có thể tác động tới triển vọng thị trường

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố mang tính nội tại của doanh nghiệp và chiến lược phân bổ danh mục, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới còn được kỳ vọng đón nhận những động lực mang tính cấu trúc từ bên ngoài. Đây cũng là yếu tố mà nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm, bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định đầu tư trong trung và dài hạn.

Việc Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell (tháng 9/2026) và kỳ vọng đáp ứng các tiêu chuẩn của MSCI Emerging Market không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại, mà còn góp phần cải thiện thanh khoản và mặt bằng định giá của thị trường.

Nhận định về triển vọng nâng hạng, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng dòng vốn giải ngân ngay sau thời điểm nâng hạng có thể chưa tạo ra đột biến lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của sự kiện này nằm ở việc mở rộng đáng kể tệp nhà đầu tư tổ chức quốc tế, đặc biệt là các quỹ chỉ được phép phân bổ vốn vào thị trường mới nổi. Nhờ đó, thị trường có cơ hội cải thiện thanh khoản, giảm sự phụ thuộc vào dòng tiền cá nhân trong nước và nâng cao tính ổn định trong trung – dài hạn.

Theo các ước tính, trong vòng 5 năm sau nâng hạng, tổng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng trong năm 2026, quy mô dòng vốn này được dự báo ở mức 2–6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và một phần dòng vốn chủ động.

Dù vậy, ông Minh cho rằng nâng hạng thị trường chứng khoán mới chỉ là bước khởi đầu. Yếu tố có tác động sâu rộng hơn đến triển vọng thị trường nằm ở câu chuyện nâng hạng tín nhiệm quốc gia, bởi đây là biến số ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn của toàn bộ nền kinh tế.

Việt Nam hiện chỉ còn cách một bậc để được nâng hạng xếp hạng tín nhiệm lên mức Đầu tư (investment grade). Nếu được cải thiện trong năm 2026, chi phí vốn của nền kinh tế có thể giảm xuống dưới 15%, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế rẻ hơn và dài hạn hơn, qua đó cải thiện lợi nhuận, dòng tiền và khả năng mở rộng đầu tư.