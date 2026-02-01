Nhà đầu tư mệnh Kim kỳ vọng gặp nhiều hỗ trợ trong năm Bính Ngọ, "ba chữ cái" nào sẽ toả sáng?

Thuyết ngũ hành trong phong thủy từ lâu đã được ứng dụng phổ biến trong đời sống con người tại nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, bất động sản,… Theo đó, học thuyết trên được xây dựng dựa theo 5 loại vật chất cơ bản là Kim (kim loại), Mộc (gỗ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất), và giữa ngũ hành nêu trên luôn tồn tại những mối quan hệ tác động thúc đẩy phát triển (tương sinh), hay tác động ức chế lẫn nhau (tương khắc).

Ứng dụng học thuyết ngũ hành vào đầu tư chứng khoán cũng là một phương pháp tham khảo, khi kết hợp thêm những yếu tố tương sinh tương khắc của ngũ hành giữa các cặp yếu tố gồm Ngũ hành theo năm sinh của Nhà đầu tư với Ngũ hành của ngành và ngũ hành của năm 2026 để chọn lọc ra những mã chứng khoán thuộc danh mục khuyến nghị theo phân tích cơ bản nhưng có thêm yếu tố phù hợp về mặt phong thủy ngũ hành với nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư mệnh Kim, trong năm Bính Ngọ - 2026, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều hỗ trợ từ ngũ hành khi năm là năm Thủy, tương sinh với Kim.

Trên cơ sở các ngành đang có mức tăng trưởng cao nhờ hưởng lợi từ chính sách Chính phủ (Bán lẻ, Đầu tư công) hay hưởng lợi từ việc mức tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn ở mức cao trong các năm tới (Bán lẻ, Điện,Nước, Hàng hóa tiêu dùng, Ngân hàng), Chứng khoán BIDV (BSC) trong báo cáo mới nhất đã đưa ra top 5 cổ phiếu phù hợp với nhà đầu tư mệnh Kim bao gồm: Techcombank (TCB), MB (MBB), VPBank (VPB), Hoà Phát (HPG) và Vietnam Airlines (HVN).

Với Techcombank (mã: TCB), nhóm phân tích đánh giá NIM dự kiến cải thiện khi lãi suất đầu ra nhờ thị trường BĐS hồi phục. Tỷ lệ CASA hướng tới mức 50% nhờ nhiều sáng kiến về sản phẩm độc đáo, và định giá TCB duy trì ở mức hấp dẫn với P/B FW ở mức 1,3.

Cũng trong nhóm ngân hàng, BSC cho rằng MBB duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng lẫn ROE cao đầu ngành. MBB có nền tảng khách hàng lớn đi cùng hiệu quả từ việc chuyển đổi số cùng mức định giá hấp dẫn.

Tương tự, với định giá hấp dẫn, VPBank được đánh giá đầy triển vọng khi hướng tới mục tiêu tăng trưởng vượt trội. Nhà băng này cũng đang tích cực bán vốn để chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng tiếp theo.

Một doanh nghiệp tiềm năng khác cho nhà đầu tư mệnh Kim gọi tên Tập đoàn Hoà Phát (mã: HPG) khi nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động. Giá HRC kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách. Đồng thời, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức cao, lần lượt đạt 22% và 46%.

Cuối cùng, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines cũng được đánh giá đáng để đầu tư khi định giá hiện tại của HVN tương đối hấp dẫn, P/E FW ở mức khoảng 9,1 lần. Hãng hàng không này có khả năng tiếp tục cải thiện doanh thu nhờ gia tăng hiệu suất sử dụng ghế. Ngoài ra, giá dầu trong xu hướng giảm giúp cải thiện biên lợi nhuận.