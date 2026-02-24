Chứng khoán MB “chơi lớn” mùa Tết 2026: Tung tính năng Lì xì độc lạ, dân đầu tư kháo nhau mừng tuổi bằng tài sản sinh lời

Tính năng "Lì xì đầu xuân" – Cú hích công nghệ từ MBS đầu năm mới

Là tính năng mới được tích hợp trên ứng dụng giao dịch MBS Mobile App, "Lì xì đầu xuân" đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng đầu tư những ngày đầu năm. Thay vì mừng tuổi bằng tiền thông thường, người dùng MBS giờ đây có thể gửi tặng người thân, bạn bè cơ hội sở hữu những mã cổ phiếu tiềm năng thuộc rổ VN100. Được biết, MBS chính là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp giải pháp lì xì độc đáo này.

Tính năng "trao lộc" bằng cơ hội sở hữu cổ phiếu trên ứng dụng MBS tối ưu hóa đơn giản, trực quan để nâng tầm trải nghiệm của khách hàng. Điều ý nghĩa nằm ở chỗ món quà không dừng lại ở một lời chúc hay giá trị tượng trưng, mà trở thành cơ hội đầu tư thực tế và có khả năng sinh lời theo thời gian cho người nhận lì xì.

Ngay trong ngày đầu xuân, gần 15.000 cán bộ nhân viên MB Group bất ngờ được "ting ting" lì xì bằng cơ hội nhận cổ phiếu – món quà đầu năm mang thông điệp đồng hành và chia sẻ thành quả tăng trưởng dài hạn.

Xu hướng quà Tết 4.0: "Ting ting" là xưa rồi, giờ là phải tặng "tài sản"

Đại diện MBS cho biết, tính năng này đánh trúng tâm lý của Gen Z và giới đầu tư trẻ: Yêu thích những trải nghiệm mới mẻ và thực tế, đặc biệt là những "chiếu mới" có ngay trải nghiệm làm cổ đông của các doanh nghiệp hàng đầu.

Tính năng còn khéo gợi đúng tinh thần "mở bát" đầu năm của người Việt. Trong văn hóa Á Đông, lì xì không chỉ mang ý nghĩa trao tiền may mắn, mà còn gửi gắm mong ước về một năm hanh thông, thuận lợi. Với thông điệp "Trao lộc đầu tư – Mở vận cả năm", MBS đã nâng tầm phong tục lì xì trở nên ý nghĩa hơn: người trao không chỉ gửi tặng giá trị vật chất, mà còn trao kỳ vọng, niềm tin và lời chúc tăng trưởng tài sản bền vững dành cho người nhận.

Bên cạnh đó, để "tiếp sức" cho các chứng sĩ khai xuân đắc lộc, MBS còn tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi "kịch trần" chào đón năm mới 2026. Nổi bật nhất phải kể đến chương trình "Nhận cổ phiếu ngay - Chơi chứng cực hay", tặng ngay các mã cổ phiếu quốc dân vào tài khoản cho khách hàng mở mới hoặc khách hàng đã mở nhưng chưa giao dịch. Đây được xem là món quà lộc phát thiết thực, giúp nhà đầu tư sở hữu tài sản ngay từ vạch xuất phát.

Song song đó, MBS áp dụng gói ưu đãi lãi suất margin chỉ từ 6.99%/năm – mức cạnh tranh hàng đầu thị trường hiện nay. Với các tân binh lần đầu sử dụng đòn bẩy tài chính, MBS còn "chơi lớn" với chương trình Margin Shock: Hoàn tiền lãi vay margin lên đến 1 triệu đồng, giúp nhà đầu tư tự tin "đi lệnh", tối ưu lợi nhuận mà không lo về phí. Ngoài ra, chỉ cần phát sinh giao dịch từ 5 triệu đồng, khách hàng còn được nhận thêm 100.000 đồng vào tài khoản.

Còn chần chừ gì mà không mở ngay tài khoản MBS, để vừa trải nghiệm "lì xì 4.0" chất lừ, vừa tận hưởng "bữa tiệc" ưu đãi ngập tràn đầu xuân.

Mở tài khoản chứng khoán MBS và trải nghiệm ngay: https://chungkhoanmb.go.link/eaCm4