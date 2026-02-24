Sacombank bất ngờ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ở Phú Thọ, sát ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 là ngày thứ Hai, 16/03/2026. Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 08h30, ngày 22/04/2026 (Thứ Tư) tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ, số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Kể từ khi niêm yết cách đây 20 năm, Sacombank luôn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên tại TP.HCM. Trong nhiều năm gần đây, mỗi kỳ đại hội thu hút từ vài trăm đến hơn một nghìn cổ đông tham dự.

Phía Sacombank cho biết, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Hơn nữa, địa điểm Phú Thọ còn mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

Hiện, STB chưa công bố tài liệu họp. Theo thông tin công bố trước đó, tại đại hội lần này, Sacombank dự kiến bầu 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó một thành viên độc lập, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

ĐHĐCĐ năm nay được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Sacombank vừa có loạt thay đổi về nhân sự cấp cao, nhận diện thương hiệu và định hướng kinh doanh

Sacombank trải qua đợt biến động mạnh nhân sự thượng tầng vào cuối tháng 12 năm ngoái. Vào ngày 23/12/2025, Ngân hàng thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc ngay sau khi ông thôi chức Chủ tịch LPBank. Phó Tổng giám đốc LPBank Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sang Sacombank giữ chức vụ tương tự.

Sau đó, STB cũng đã cập nhật bộ nhận diện thương hiệu (logo) và công bố tái định vị chiến lược phát triển cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

﻿Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ.﻿