Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên khai xuân

23-02-2026 - 17:34 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 125 tỷ đồng trên HOSE.

Sau khi kỳ nghỉ Tết Âm lịch, thị trường chứng khoán Việt Nammở cửa tăng 9 điểm nhờ lực cầu tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bước sang phiên chiều, cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nới rộng đà tăng, trong khi nhóm dầu khí duy trì mức tăng trần, đã giúp chỉ số chung tiến lên mốc 1.860 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 36,05 điểm (+1,98%) lên mức 1.860,14 điểm. Khối ngoại bán ròng đột biến 1.204 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 48 tỷ đồng. Theo sau là MWG (40 tỷ), STB (28 tỷ), MSN (20 tỷ), ACB (20 tỷ), VIC (17 tỷ), GEX (16 tỷ), DGC (14 tỷ), HPG (12 tỷ) và VNM (10 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -29 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-27 tỷ), E1VFVN30 (-20 tỷ), VIX (-17 tỷ) và VCB (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BID (-9 tỷ), VTP (-9 tỷ), PVT (-8 tỷ), VSC (-8 tỷ) và PET (-6 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

