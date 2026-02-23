Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 1.200 tỷ đồng phiên đầu năm Bính Ngọ, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

23-02-2026 - 17:09 PM | Thị trường chứng khoán

Lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn khi FPT bị xả mạnh nhất với 1.139 tỷ đồng.

Thị trường có phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ rất tích cực, tâm lý thị trường cải thiện trước những thông tin hỗ trợ tích cực. Chỉ số chính hướng đến vùng giá 1.850 điểm với thanh khoản tăng tốt. Đóng cửa, VN-Index tăng mạnh 36,05 điểm (+1,98%) lên mức 1.860,14 điểm, hướng đến vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng đột biến 1.204 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.107 tỷ đồng.

Tại chiều mua, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với 329 tỷ đồng, theo sau là VHM (122 tỷ đồng) và VIX (86 tỷ đồng). Hai mã TCX (67 tỷ đồng) và SHB (64 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể, góp mặt trong top 5 mua ròng.

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn khi FPT bị xả mạnh nhất với 1.139 tỷ đồng, kế đến là VCB (-265 tỷ đồng) và VPB (-155 tỷ đồng). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là MWG (-117 tỷ đồng) và DGW (-81 tỷ đồng).﻿

﻿ ﻿Trên HNX, khối ngoại bán ròng 67 tỷ đồng.

Tại chiều mua, SHS dẫn đầu danh sách mua ròng với 9 tỷ đồng, theo sau là CEO (8 tỷ đồng). Các mã LAS (2 tỷ đồng), HUT (2 tỷ đồng) và MBS (1 tỷ đồng) cũng ghi nhận giá trị mua ròng, song quy mô khá khiêm tốn.

Ở chiều ngược lại, IDC đứng đầu danh sách bán ròng với 46 tỷ đồng, tiếp đến là PVS (-24 tỷ đồng) và TNG (-8 tỷ đồng). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là NTP (-6 tỷ đồng) và CDN (-2 tỷ đồng).

﻿ ﻿Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 29 tỷ đồng.

Tại chiều mua, QNS dẫn đầu danh sách mua ròng với 2 tỷ đồng. Các mã còn lại ghi nhận giá trị khá khiêm tốn gồm F88 (0,3 tỷ đồng), VTK (0,1 tỷ đồng), PAT (0,06 tỷ đồng) và BIG (0,06 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với 27 tỷ đồng, tiếp đến là VEA (-2 tỷ đồng) và MSR (-1 tỷ đồng). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là MPC (-0,7 tỷ đồng) và UDC (-0,2 tỷ đồng).

Tuệ Giang

