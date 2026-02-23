Doanh nghiệp bán khoá học làm giàu báo lãi quý 4 "bốc hơi" hơn 90%, đầu tư chứng khoán tạm lỗ

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2025 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã: VLA), doanh thu công ty giảm gần 92% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 830 triệu đồng

Doanh thu giảm kéo theo sự điều chỉnh tương ứng ở các khoản chi phí trực tiếp, bao gồm giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng. Trong đó giá vốn cũng giảm khoảng 90% so với quý 4 năm trước. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 398 triệu đồng, ghi nhận mức giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VLA, kết quả kinh doanh suy giảm mạnh chủ yếu do số lượng học viên sụt giảm đáng kể. Những năm trước đó, số lượng học viên tăng cao là một trong những động lực cho tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Kỳ này cũng ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đối tác, đây là hướng đi mới đã đang hái được thành quả của công ty.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của VLA đạt gần 12 tỷ đồng, giảm gần 19% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 874 triệu đồng, tăng hơn 69%. Sự tăng trưởng lợi nhuận này được đóng góp bởi doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi trong khi chi phí tài chính giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VLA đạt hơn 47,5 tỷ đồng, trong đó bao gồm hơn 10 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cùng hơn 4,2 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty Văn Lang gồm 9 cổ phiếu: DIG, TCB, MBB, VNM, CTG, FTS, SSI, HAH, POW; tạm thời dự phòng giảm giá chứng khoán gần 93 triệu đồng.

VLA tiền thân là công ty thành viên của NXB Giáo Dục Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15/11/2007 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Hiện ngành nghề kinh doanh chính hiện nay của Văn Lang là đào tạo kỹ năng tư duy, marketing, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý thời gian; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng.

Chủ tịch HĐQT của VLA hiện nay là ông Nguyễn Thành Tiến, nắm giữ khoảng 11,47% vốn điều lệ công ty. Đồng thời, ông Tiến cũng là người đứng lớp và sở hữu kênh Youtube với 179 ngàn người theo dõi.

Theo tìm hiểu trên trang vla.edu.vn, ông Tiến xuất hiện với rất nhiều khóa học liên quan đến các chủ đề đầu tư, bất động sản, marketing, phát triển cá nhân như: Bí quyết trở thành triệu phú Đô la, Bất động sản không đồng, quản lý cho thuê,... Giá các khoá học dao động từ 300 nghìn đồng tới vài chục triệu đồng. Cá biệt có khoá học lên tới gần trăm triệu đồng, bên cạnh đó có một số khoá học miễn phí.