Đề xuất quy định chi tiết về dịch vụ chứng khoán của VNX, VSDC và công ty con

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và công ty con do Nhà nước định giá.

Thực hiện quy định của Luật Giá năm 2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBCKNN - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá.

Theo quy định của pháp luật về giá, dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành mới chỉ quy định tên gọi chung của dịch vụ mà chưa quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, đặc điểm cơ bản) của dịch vụ. Do đó, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá là cần thiết, nhằm bảo đảm thông tin về dịch vụ được cụ thể, rõ ràng, phục vụ công tác định giá nhà nước minh bạch, hiệu quả.

Dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá, bao gồm tên gọi chi tiết và đặc điểm cơ bản của dịch vụ. Cụ thể như sau:

Dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá gồm 13 phân loại chính: Quản lý thành viên; Đăng ký niêm yết (niêm yết lần đầu và đăng ký thay đổi niêm yết); Quản lý niêm yết (gồm Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư); Giao dịch; Kết nối giao dịch trực tuyến, Sử dụng thiết bị đầu cuối; Đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ; Đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Đấu thầu mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh; Quản lý thành viên chứng khoán phái sinh; Giao dịch chứng khoán phái sinh.

Dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá gồm 20 phân loại chính: Quản lý thành viên lưu ký; Đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán một phần hoặc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký; Lưu ký chứng khoán; Chuyển khoản chứng khoán; Thực hiện quyền; Xử lý lỗi sau giao dịch; Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; Vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSDC; Thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc; Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC; Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư; Đăng ký thành viên bù trừ; Quản lý thành viên bù trừ; Bù trừ; Đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; Quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; Bù trừ chứng khoán phái sinh; Quản lý tài sản ký quỹ; Sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các dịch vụ quy định tại dự thảo Thông tư là những dịch vụ gắn với hoạt động nghiệp vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con, có tính chất thiết yếu, mang tính độc quyền hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế, có ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Phần lớn các dịch vụ hiện đang do Nhà nước định giá, một số dịch vụ được rà soát, bổ sung để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và thực tiễn hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Về đặc điểm cơ bản của dịch vụ: Quy định đặc điểm, phạm vi cung cấp dịch vụ, được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật chứng khoán, quy chế nghiệp vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ và thực tiễn triển khai.



