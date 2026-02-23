Chứng khoán bứt phá mạnh ngay sau Tết

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), thị trường chứng khoán đã khai xuân với tinh thần phấn khởi khi VN-Index ghi nhận tăng điểm khá tích cực.

Theo đó, VN-Index tăng 23,63 điểm, lên 1.847,72 điểm. Toàn sàn HoSE có 244 mã tăng (6 mã tăng kịch trần), 85 mã giảm giá… Nhiều nhà đầu tư đã "xuống tiền" mua cổ phiếu giúp thanh khoản vọt lên hơn 12.700 tỉ đồng trên cả 3 sàn.

Trong nhóm VN30, một loạt cổ phiếu lớn tăng trần. Cổ phiếu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) đã tăng gần 7%, lên 55.600 đồng. Cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam tăng lên 108.700 đồng, cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cũng tăng kịch trần lên 38.900 đồng.

Trên sàn Hà Nội, các mã cổ phiếu dầu khí cũng tăng rất mạnh, như: PVC của Tổng Công ty Hóa chất Dịch vụ Dầu khí tăng 10%, lên 14.700 đồng; cổ phiếu của Tổng Công ty CP Kỹ thuật Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PVS) tăng 10%, lên 47.400 đồng.

Trong phiên này, trong nhóm 3 cổ phiếu thuộc Vingroup, ban đầu chỉ có VHM (Vinhomes) đi ngang, sau đó VIC (Vingroup) tăng mạnh, còn VRE (Vincom Retail) và cả VPL (Vinpearl) giảm nhẹ.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng tốc, trừ HDB của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đứng giá, cổ phiếu Eximbank giảm nhẹ. Trong khi đó, BID, VPB, MBB, VCB… tăng khá mạnh.

Chuyên gia phân tích tư vấn đầu tư từ Công ty Chứng khoán VPS cho rằng thị trường phân hóa ở các nhóm ngành dầu khí, năng lượng, nhóm ngành hưởng lợi khác như tài chính… Nguyên nhân là do biến động địa chính trị ở một số nơi trên thế giới, giá dầu, hàng hóa, năng lượng sẽ tăng, đồng thời tác động từ tình hình thuế quan của Mỹ.

Còn trong nước, làn sóng thoái vốn ở các công ty, tập đoàn lớn của nhà nước đã bắt đầu khởi động lại, cũng như làn sóng hạ tầng, đầu tư công vẫn diễn ra nên dòng tiền theo đó dẫn dắt.