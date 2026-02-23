Tổng thống Donald Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, đầu tư chứng khoán ra sao?

Tổng thống Donald Trump ngày 21/2 tuyên bố sẽ tăng thuế quan toàn cầu lên 15% từ mức 10% trước đó, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan đối ứng.

Trên một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói mức thuế quan toàn cầu mới 15% sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục áp thêm thuế quan.

Trước đó vào hôm 20/2, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10%. Mức thuế này có hiệu lực từ 0h01 ngày 24/2 (giờ Mỹ), trong 150 ngày. Động thái này nhằm đáp trả phán quyết diễn ra cùng ngày của Tòa án Tối cao Mỹ, khi cơ quan này bác bỏ chính sách thuế nhập khẩu dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) của ông.

Dưới góc nhìn của﻿ ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), ﻿kịch bản Mỹ áp mức thuế quan 15% sẽ là diễn biến tích cực cho lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam, khi nhiều mặt hàng có thể được điều chỉnh thuế suất từ 20% xuống 15%.

Đáng chú ý, việc áp dụng đồng đều mức 15% giữa các thị trường xuất khẩu vào Mỹ được kỳ vọng giúp Việt Nam hưởng lợi nhờ các điểm sáng sẵn có như vị trí địa lý chiến lược, nền tảng ổn định chính trị và môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Nhờ đó, việc điều chỉnh về mặt thuế quan cũng tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam.

"Đây sẽ là kịch bản tích cực nhất dành cho các nhóm ngành xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ cũng như triền vọng dòng vốn FDI vào Việt Nam", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Tâm cũng lưu ý chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump vẫn đối mặt rủi ro “không đi đến thực thi”, nhất là trong bối cảnh xuất hiện các diễn biến pháp lý mới từ Tòa án Tối cao Mỹ.

Trên thị trường chứng khoán, thông tin thuế quan có thể tạo hiệu ứng khả quan trong ngắn hạn đối với nhóm Khu công nghiệp (kỳ vọng FDI), đồng thời hỗ trợ nhóm Xuất khẩu như dệt may, thủy sản, gỗ, đặc biệt với các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ.

Chứng khoán Việt Nam có xác suất tăng cao sau Tết âm lịch﻿

Nếu thuế quan là biến số khó đoán định, với VN-Index, thống kê theo chu kỳ lại mang đến một “điểm tựa” quen thuộc cho kỳ vọng ngắn hạn sau Tết.

Thống kê dữ liệu lịch sử qua các chu kỳ trước cho thấy chứng khoán Việt Nam thường có những diễn biến khá tích cực sau kỳ nghỉ Tết.﻿

﻿Điển hình, trong giai đoạn 2016-2025, xác suất thị trường tăng điểm trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết là 80%, mức hiệu suất bình quân của VN-Index là 1,4%.

Theo chuyên gia TVS, thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ mở rộng xu thế đi lên sau Tết nguyên đán năm nay nhờ (1) hiệu ứng tâm lý khả quan thường thấy vào đầu năm mới Âm lịch khi nhiều nhà đầu tư giải ngân với hy vọng “hái lộc đầu xuân”, (2) hiệu ứng tích cực từ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP tới nhóm cổ phiếu nhà nước qua đó nâng đỡ điểm số thị trường,...

Từ góc nhìn kỹ thuật, nếu VN-Index vượt dứt khoát khu vực MA20 ngày đi cùng với thanh khoản mở rộng, chỉ số sẽ xác nhận quay lại với trend tăng ngắn hạn. Trên góc nhìn trung hạn, VN-Index hiện vẫn đang vận động trong Uptrend hình thành từ năm 2025, vùng mục tiêu tiếp theo mà chỉ số cần chinh phục là khu vực 1.900 +/-.

"Một điểm lưu ý rằng mặc dù xuất hiện các yếu tố mang tính chất thận trọng như nền lãi suất gia tăng, việc dòng tiền thường xuyên ưu tiên tìm kiếm cơ hội tại nhóm cổ phiếu trụ (hưởng lợi từ các chính sách phát triển kinh tế nhà nước, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán,...) sẽ tác động đáng kể tới điểm số thị trường", chuyên gia TVS nhận định.