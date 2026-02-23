Một ngân hàng chi hơn 50 tỷ đồng lì xì cổ phiếu cho nhân viên dịp Tết

Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh thưởng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn những hình thức lì xì mới nhằm gia tăng phúc lợi và gắn kết nhân sự, từ quà tặng hiện vật, voucher cho đến các sản phẩm tài chính.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) triển khai chương trình lì xì cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên với phần quà là 100 cổ phiếu MBB. Khoản lì xì được quy đổi thành tiền và sử dụng để thực hiện lệnh mua cổ phiếu MBB ngay trên tài khoản chứng khoán của người nhận sau khi xác nhận nhận quà.

Việc xác nhận nhận lì xì đồng nghĩa với việc cán bộ nhân viên đồng ý để hệ thống tự động tạo lệnh giao dịch mua cổ phiếu tương ứng. Các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trực tiếp trên tài khoản cá nhân; trong trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin theo quy định, người nhận có trách nhiệm chủ động thực hiện nghĩa vụ liên quan.

Tạm tính theo thị giá 28.600 đồng/cp và quy mô 18.836 nhân sự tính đến cuối tháng 12/2025, ước tính Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi hơn 50 tỷ đồng cho chương trình lì xì cổ phiếu dịp Tết 2026.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh MB đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng trong năm 2026. Tại Hội thảo Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết bước sang năm 2026, môi trường vĩ mô tiếp tục mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho MB.

Theo lãnh đạo MB, khi nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm trong bối cảnh GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, giai đoạn 5 năm tiếp theo sẽ là thời kỳ tích lũy tài sản tài chính quan trọng của quốc gia, qua đó tạo dư địa phát triển cho ngành ngân hàng.

Trên cơ sở đó, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn quanh mức 35% trong năm 2026, trong đó mảng bán lẻ tiếp tục được xác định là trụ cột, với kế hoạch nâng tỷ trọng thêm khoảng 1,5–2% mỗi năm. Song song, ngân hàng vẫn tập trung vào phân khúc doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp sản xuất.

Theo kế hoạch, lợi nhuận năm 2026 dự kiến tăng khoảng 15% và phấn đấu đạt mức 20%, với các công ty thành viên đóng góp khoảng 12–13%. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1,5%, riêng ngân hàng mẹ ở mức 1%.

Các chỉ tiêu hiệu quả khác cũng được duy trì ở mức cao, với CIR dưới 29% và ROE tối thiểu khoảng 21%. MB dự kiến tăng thêm khoảng 5 triệu khách hàng mới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về CASA, đồng thời kỳ vọng doanh thu từ kênh số tăng thêm khoảng 10%.