Khai xuân Bính Ngọ, VN-Index tăng hơn 23 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 23/2 duy trì trạng thái tích cực khi lực cầu lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng, giúp các chỉ số đồng loạt đi lên cùng thanh khoản cải thiện.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 23,63 điểm (+1,3%) lên 1.847,72 điểm. HNX-Index tăng 4,35 điểm lên 261,41 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,07 điểm lên 128,41 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 13.100 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại sau kỳ nghỉ.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 486 mã tăng, áp đảo so với 158 mã giảm. Lực cầu tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng, năng lượng, nguyên vật liệu và một số mã bất động sản.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhiều cổ phiếu tăng khá như BID (+3,09%), VCB (+1,71%), VPB (+1,77%), TPB (+1,43%), STB (+0,96%), EIB (+1,3%) và MBB (+0,88%). Cùng với đó, nhóm chứng khoán cũng khởi sắc khi SSI, VCI và một số mã khác đồng thuận tăng, phản ánh kỳ vọng cải thiện thanh khoản thị trường.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa nhưng các cổ phiếu trụ vẫn giữ nhịp tích cực. VIC tăng gần 1%, IDC và CEC tăng khá, trong khi một số mã như VRE, DIG hay NLG điều chỉnh nhẹ. Dù vậy, tác động chung của nhóm này vẫn theo hướng hỗ trợ chỉ số.

Nhóm nguyên vật liệu và năng lượng là điểm sáng của phiên sáng. HPG tăng hơn 2%, trong khi DGC tăng gần 4%. Đáng chú ý, cổ phiếu dầu khí bứt phá mạnh với PVS tăng 7,45%, BSR tăng gần 7%, PVD và PLX đều tăng trên 6%. Đà tăng của nhóm này góp phần đáng kể vào diễn biến tích cực của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu tại nhóm công nghệ và bán lẻ. FPT giảm hơn 2%, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. MWG cũng giảm 0,75%, trong khi một số mã tài chính như VIX điều chỉnh nhẹ.

Xét về mức độ ảnh hưởng, các cổ phiếu trụ như GAS, VIC, GVR, BID và VCB là những mã đóng góp lớn nhất cho đà tăng của VN-Index trong phiên sáng, với tổng mức hỗ trợ hơn 18 điểm. Ngược lại, lực cản từ các mã giảm như FPT, MCH, VPL hay MWG chỉ lấy đi khoảng 2,6 điểm, cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Nhìn chung, dòng tiền đang có xu hướng lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu riêng lẻ. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn, tạo nền tảng để thị trường duy trì trạng thái khởi sắc trong phiên giao dịch đầu năm.