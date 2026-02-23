Thị trường tiền số hôm nay, 23-2: Áp lực chưa dứt với Bitcoin

Tối 23-2, thị trường tiền số đồng loạt điều chỉnh giảm trong bối cảnh dòng vốn tiếp tục rút khỏi các sản phẩm đầu tư tài sản số. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất hơn 2%, lùi về 66.323 USD.

Nhiều đồng tiền chủ chốt khác cũng suy yếu. Ethereum giảm hơn 2% xuống 1.922 USD; Solana mất trên 4% còn 80 USD; BNB giảm hơn 1% về 610 USD. Riêng XRP đi ngược xu hướng khi tăng nhẹ 0,2%, lên 1,4 USD.

Theo Cointelegraph, tuần qua thị trường ghi nhận thêm 288 triệu USD bị rút ròng, đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp dòng tiền rời đi - chuỗi dài nhất kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ra mắt năm 2024.

Báo cáo của CoinShares cho biết tổng giá trị vốn rút khỏi các sản phẩm tiền số trong 5 tuần qua đã lên tới 4 tỉ USD.

Tuy nhiên, ông James Butterfill, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, nhận định quy mô rút vốn hiện vẫn thấp hơn mức 6 tỉ USD ghi nhận trong cùng giai đoạn năm ngoái.

Dù vậy, thanh khoản thị trường đang suy giảm rõ rệt. Tuần trước, tổng giá trị giao dịch các sản phẩm đầu tư tiền số chỉ đạt 17 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2025, cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.346 USD Nguồn: OKX

Bitcoin tiếp tục là tâm điểm của làn sóng rút vốn. Riêng trong tuần qua, các quỹ đầu tư vào Bitcoin bị rút 215 triệu USD. Tính từ đầu năm, dòng vốn rút khỏi các sản phẩm liên quan đến Bitcoin đã lên khoảng 1,3 tỉ USD - mức cao nhất trong nhóm tài sản số.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm đầu tư theo hướng giá Bitcoin giảm lại thu hút 5,5 triệu USD, phản ánh việc một bộ phận nhà đầu tư đang đặt cược vào kịch bản giá tiếp tục đi xuống.

Các quỹ đầu tư vào Ether cũng chịu áp lực khi bị rút 36,5 triệu USD trong tuần, nâng tổng mức rút vốn từ đầu năm lên gần 500 triệu USD. Trong khi đó, sản phẩm liên quan đến XRP và Solana ghi nhận dòng tiền vào nhẹ.

Trước bối cảnh dòng vốn suy yếu, CoinShares thông báo giảm vĩnh viễn phí quản lý đối với sản phẩm CoinShares Bitcoin ETP xuống còn 0,15%, thay cho mức 0,98% khi ra mắt vào tháng 1-2021 tại châu Âu.

Theo Giám đốc điều hành Jean-Marie Mognetti, động thái này nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nhà đầu tư trong dài hạn.

Tại Mỹ, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã có tín hiệu cải thiện trong phiên cuối tuần qua với giá trị giao dịch tăng lên 3,7 tỉ USD và ghi nhận dòng tiền vào 88 triệu USD.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, các quỹ vẫn bị rút ròng gần 316 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm, mức rút vốn đã lên khoảng 4,5 tỉ USD, cho thấy áp lực trên thị trường tài sản số vẫn chưa thực sự chấm dứt.