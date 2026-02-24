Người nhà lãnh đạo Tập đoàn Kido bán bất thành cổ phiếu KDC

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Trần Vinh Nguyên đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK, Công ty CP Tập đoàn Kido (Kido, MCK: KDC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Trần Vinh Nguyên đăng ký bán ra 428.863 cổ phiếu KDC trong khoảng thời gian từ 23/1/2026-20/2/2026 theo phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn.

Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký, ông Trần Vinh Nguyên không bán ra thành công cổ phiếu KDC nào do điều kiện thị trường không phù hợp. Do đó, ông Trần Vinh Nguyên vẫn giữ nguyên sở hữu 946.109 cổ phiếu KDC, tương ứng 0,33% vốn Kido.

Được biết, ông Trần Vinh Nguyên là anh ruột ông Trần Quốc Nguyên- thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kido. Theo báo cáo, ông Trần Quốc Nguyên đang nắm giữ 189.743 cổ phiếu KDC (0,056%).

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, Kido đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào sáng ngày 6/3 tới đây tại Sảnh Nile, Trung tâm hội nghị Riverside số 360D Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM.

Nội dung trọng tâm của đại hội sắp tới là việc HĐQT KDC trình phương án mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% số cổ phần đang lưu hành. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích của các cổ đông hiện hữu.

Thời gian dự kiến mua lại từ quý I/2026 đến hết quý III/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua công ty chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, Kido vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với 2.468 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2024. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 470 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này đạt 545 tỷ đồng, cao gấp 13,6 lần so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính tăng 53% ở mức 69 tỷ đồng. Ngược chiều, chi phí bán hàng đi ngang ở mức 315 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 131 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế phí, Kido báo lãi sau thuế đạt 461 tỷ đồng, gấp 35 lần quý IV/2024. Theo giải trình, lợi nhuận đột biến của KDC trong quý cuối năm đến từ việc thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, thoái một phần vốn tại các công ty liên kết, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng mạnh.

Phần lãi ghi nhận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.