Masan Consumer bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH, UPCoM) vừa có thông báo gửi UBCKN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, bà Nguyễn Trương Kim Phượng vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer kể từ ngày 23/2/2026.

Vào thời điểm bổ nhiệm, bà Nguyễn Trương Kim Phượng có trách nhiệm phụ trách ngành Thực phẩm tiện lợi và Đồ uống của công ty.

Trước đó, tại Quyết định số 03/2026/NQ-HĐQT-MSC ngày 13/2/2026, HĐQT Masan Consumer đã phê duyệt việc miễn nhiệm ông Phạm Đình Toại khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Masan Consumer được biết đến là công ty thành viên của Tập đoàn Masan (MCK: MSN). Trong tháng 1/2026, doanh nghiệp này đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, MCH chia 10,88 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1,03% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền; cứ 10.000 quyền được nhận 103 cổ phiếu).

Ngoài ra, Masan Consumer cũng phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền. Tỷ lệ thực hiện là 10.000 : 2.147 (cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu được nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện cho cả 2 phương án phát hành trên được trích từ thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2025 ở mức hơn 9.275 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; hầu hết là tăng của ngành hàng thực phẩm tiện lợi và chăm sóc cá nhân và gia đình. Lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1%, lên mức gần 4.208 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do các khoản chi phí như: chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp,... trong kỳ đều tăng (chủ yếu do Tập đoàn chủ động gia tăng đầu tư vào quảng bá và khuyến mãi nhằm củng cố các thương hiệu mạnh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững); khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 11%, về hơn 2.104 tỷ đồng.