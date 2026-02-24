Quỹ bạc lớn nhất thế giới bất ngờ mua hơn 300 tấn trong 1 ngày

Theo dữ liệu cập nhật từ muavangbac.vn, iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý vừa bất ngờ tung 870 triệu USD mua hơn 300 tấn bạc trong ngày 23/2. Đây là lượng mua ròng lớn nhất của quỹ kể từ đầu tháng 2. Động thái cũng chấm dứt chuỗi bán ròng 6 ngày liên tiếp.

Tính đến ngày 23/2, SLV nắm giữ hơn 15.800 tấn bạc, quy mô hơn 44 tỷ USD.

SLV bất ngờ mua mạnh trở lại trong bối cảnh giá bạc hồi phục mạnh lên trên mức 87 USD/oz, cao nhất kể từ đầu tháng. Tuy nhiên, so với mức đỉnh từng chạm đến trên 120 USD/oz hồi cuối tháng 1, giá bạc hiện thấp hơn khoảng 30%.

Theo nhiều dự báo, giá bạc có thể tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn khi căng thẳng thuế quan gia tăng thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng của ông.

Trong khi đó, một lãnh đạo lĩnh vực thương mại châu Âu cho biết vào Chủ nhật rằng ông sẽ tìm cách hoãn phê chuẩn một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ngoài ra, Ấn Độ đã hoãn các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận tạm thời với Washington.

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer cho biết các thỏa thuận thương mại hiện có với các đối tác chính, bao gồm: Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn sẽ có hiệu lực.

Các nhà đầu tư cũng đang đối mặt với nỗi lo ngày càng tăng trước việc chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.

Thêm nữa, bạc và các kim loại khác có thể chứng kiến khối lượng giao dịch cao hơn trong tuần này khi các thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Theo báo cáo triển vọng 2026 của AuAg Funds (công ty quản lý quỹ đầu tư đến từ Thụy Điển, chuyên tập trung vào các tài sản liên quan đến kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc), đơn vị này cho rằng bạc còn dư địa tăng lớn hơn, khi giá có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh hiện tại. Công ty cho biết, ngoài vai trò kim loại tiền tệ, bạc còn được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu công nghiệp.

“Sau nhiều năm thị trường thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu, cán cân cung - cầu đang tiến tới trạng thái có thể tác động mạnh đến quá trình hình thành giá. Một sự thiếu hụt vật chất có thể khiến giá bạc tăng gấp đôi trong thời gian rất ngắn.

Nhu cầu bạc cũng có tính co giãn thấp - giá tăng cao khó làm giảm đáng kể mức sử dụng. Điều này xuất phát từ việc các đặc tính của bạc gần như không thể thay thế, và bạc thường chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng chi phí sản phẩm cuối cùng”, các nhà phân tích nhận định.