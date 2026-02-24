Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK quay đầu "xả" ròng trăm tỷ phiên 24/2, cổ phiếu nào là tâm điểm?

24-02-2026 - 18:44 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK quay đầu "xả" ròng trăm tỷ phiên 24/2, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán phiên 24/2 chịu áp lực rung lắc nhẹ. Dù vậy, nhóm cổ phiếu sản xuất, năng lượng, logistics... ảnh hưởng tích cực. Kết phiên VNINDEX tăng 7,48 điểm (+0,40%) lên mức 1.867,62 điểm.

Tự doanh CTCK bán ròng 126 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -62 tỷ đồng, tiếp theo là FUEVFVND (-54 tỷ), DGC (-48 tỷ), VHM (-39 tỷ) và STB (-39 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (-26 tỷ), SSI (-20 tỷ), LPB (-18 tỷ), MWG (-16 tỷ) và DPM (-16 tỷ đồng).﻿

Chiều ngược lại, MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị 57 tỷ đồng, theo sau là FUEMAVND (56 tỷ) và PVD (41 tỷ). Các cổ phiếu khác cũng được mua ròng đáng chú ý như HDB (25 tỷ), VPB (15 tỷ), ACB (15 tỷ), MBB (13 tỷ), PC1 (10 tỷ), VSC (9 tỷ) và FPT (8 tỷ đồng). ﻿

Tuệ Giang

