Tổng Công ty Thăng Long bị xử phạt do vi phạm liên quan đến thuế

Tổng Công ty Thăng Long- CTCP (MCK: TTL, sàn HNX) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP.Hà Nội.

Theo đó, Tổng Công ty Thăng Long đã có hành vi kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ theo hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ dùng chung phân bổ theo tỷ lệ doanh thu không chịu thuế/tổng doanh thu và kê khai thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra do xuất sai thời điểm hóa đơn nghiệm thu công trình hoạt động xây lắp theo quy định.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn hạch toán thiếu doanh thu, giá vốn tương ứng do xuất sai thời điểm nghiệm thu, hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ từ sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi không đủ hồ sơ căn cứ theo quy định.

Với các vi phạm nêu trên, Tổng Công ty Thăng Long bị xử phạt hành chính số tiền gần 94,3 triệu đồng. Đồng thời còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào ngân sách Nhà nước gần 239 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 48,9 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 10/2/2026, công ty tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà Nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Tổng Công ty Thăng Long phải nộp là hơn 382,1 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó Tổng Công ty Thăng Long đã thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, ngày 27/2/2025 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông tin cụ thể tại thông báo mời họp gửi đến cổ đông.

Về nội dung cuộc họp cũng sẽ được công ty thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.



