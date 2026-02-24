Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 24/2: Khối ngoại bán mạnh FPT, ngược dòng "tung" hơn 1.000 tỷ gom một cổ phiếu bluechip

24-02-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 183 tỷ đồng.

Tâm lý tích cực duy trì, VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chốt phiên 24/2, chỉ số tăng 7,48 điểm lên 1.867 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 32.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 319 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Theo sau, DGC và BSR là mã tiếp theo được gom mạnh 264 tỷ đồng và 262 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 1.500 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và TPB cũng bị "xả" 285 tỷ đồng và 95 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 105 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng KSF, VFS, VGS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 80 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 24 tỷ, MBS, SHS, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 31 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2,5 tỷ đồng. Theo sau, F88 và NDC cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, DDV bị khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, VEA,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

