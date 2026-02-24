“ Năm 2026, phấn đấu quy mô thị trường chứng khoán đạt ít nhất 100% GDP ” là lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong buổi “Lễ đánh cồng Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026” diễn ra vào sáng 24/2.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, đại diện các công ty niêm yết có vốn hóa lớn, các công ty chứng khoán thành viên, các quỹ đầu tư chứng khoán.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt, là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng thời cũng là năm củng cố nền tảng là một thị trường mới nổi, cần nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững.

"Lễ đánh cồng ngày hôm nay, vừa là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch chứng khoán theo phong tục cổ truyền khai Xuân mới, vừa là thông điệp thể hiện sự quyết tâm đưa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tăng trưởng bền vững, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững", Bộ trưởng nêu rõ.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2025 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi bên ngoài do các biến động địa chính trị, kinh tế, thương mại toàn cầu; tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP 8,02%, đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, qua đó tiếp tục tạo nền tảng tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của TTCK Việt Nam.

Thị trường cổ phiếu duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index tăng trưởng hơn 40% so với năm trước và là một trong những thị trường tăng trưởng cao trên thế giới. Giá trị giao dịch bình quân phiên trong năm đạt hơn 29.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 39%. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 39,2% so với cuối năm trước, tương đương 86,7% GDP ước tính năm 2024. Năm 2026, phấn đấu quy mô đạt ít nhất 100% GDP.

Cùng với đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) và việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp sẽ giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Bước sang giai đoạn đầu năm 2026, các diễn biến tích cực trên TTCK Việt Nam tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều có sự tăng trưởng tốt. Các thị trường khác như chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp... tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tích cực.

﻿Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán trong năm mới

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức trước những bất ổn, khó lường từ tình hình địa chính trị, cũng như biến động kinh tế, thương mại toàn cầu… Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nguồn lực vốn đóng vai trò rất quan trọng, trong đó có vai trò lớn của thị trường vốn nói chung và TTCK nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo ngành Chứng khoán cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của TTCK. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng việc nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ các-bon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu ngành chứng khoán cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát nhằm bảo đảm thị trường phát triển bền vững, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục bám sát, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để TTCK phát triển ổn định, an toàn, bền vững.﻿