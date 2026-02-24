Bộ trưởng Tài chính: Tăng giám sát, xử lý nghiêm vi phạm chứng khoán

Hôm nay (24/2), tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ năm 2026.

Nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Tài chính - nhấn mạnh 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời đánh dấu 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính đề nghị ngành chứng khoán tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành. Trọng tâm trước mắt là hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường vốn. Song song đó, các giải pháp duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn cao hơn cần được triển khai quyết liệt. Việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính cũng được đặt ra như yêu cầu bắt buộc để nâng cao hiệu quả vận hành.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng lưu ý một số nhiệm vụ với ngành chứng khoán.

Người đứng đầu ngành tài chính cũng lưu ý việc sớm đưa vào vận hành các thị trường mới như giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và thị trường chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây được xem là bước đi mở rộng không gian phát triển cho thị trường vốn.

Về nguồn cung hàng hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết, khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lên sàn. Thị trường trái phiếu ra công chúng cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), cùng với trái phiếu xanh và trái phiếu hạ tầng, cần được thúc đẩy nhằm huy động nguồn lực cho tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, việc đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước và thu hút dòng vốn ngoại tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đề án tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán cần được triển khai hiệu quả, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm thị trường vận hành công khai, minh bạch. Kỷ luật, kỷ cương thị trường phải được siết chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ở góc độ hội nhập, ngành chứng khoán được giao nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, duy trì đối thoại với cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế nhằm tiếp thu thông lệ tốt, hoàn thiện chính sách phù hợp với bối cảnh mới.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - khẳng định cơ quan quản lý này đặt quyết tâm nỗ lực cao nhất, đoàn kết, chủ động và sáng tạo để đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.