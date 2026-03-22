Tài Sản Số
Thị trường tiền số hôm nay, 22-3: Bitcoin bất ngờ đảo chiều, xuống còn 68.640 USD

22-03-2026 - 19:41 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường tiền số hôm nay, 22-3: Bitcoin bất ngờ đảo chiều, xuống còn 68.640 USD

Diễn biến đà giảm mạnh của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tối 22-3, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 3%, xuống còn 68.640 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng giảm mạnh. Ethereum và XRP cùng mất hơn 3%, lần lượt lùi về khoảng 2.080 USD và 1,3 USD. Solana giảm gần 3% xuống 87,3 USD; BNB mất hơn 2%, còn 629 USD.

Diễn biến giảm giá diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trước đó, Bitcoin đã lùi về 69.192 USD, giảm 2,2% trong 24 giờ và mất 3,1% trong cả tuần.

Theo Cointelegraph, nguyên nhân được cho là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ đối với Iran, yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện.

Ông Trump thậm chí cảnh báo sẽ "tấn công và phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được nối lại. Động thái này đánh dấu sự thay đổi nhanh chóng so với phát biểu trước đó một ngày, khi ông cho biết đang cân nhắc giảm dần hoạt động quân sự.

Sự đảo chiều lập trường trong thời gian ngắn đã khiến tâm lý thị trường chuyển biến tiêu cực.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.628 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu cho thấy nhà đầu tư trước đó nghiêng nhiều về kịch bản tăng giá. Trong 24 giờ qua, tổng giá trị các vị thế buộc phải đóng lên tới khoảng 299 triệu USD, trong đó phần lớn thuộc về nhóm kỳ vọng thị trường đi lên, chiếm khoảng 85%.

Riêng Bitcoin ghi nhận khoảng 122 triệu USD bị ảnh hưởng, trong khi Ethereum thiệt hại gần 95,7 triệu USD. Giao dịch bị đóng lớn nhất có giá trị khoảng 10 triệu USD trên một sàn quốc tế.

Thị trường còn chịu áp lực khi eo biển Strait of Hormuz vẫn gần như đóng cửa với phần lớn hoạt động thương mại, làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Đợt tăng giá lên gần 75.912 USD của Bitcoin trong tuần trước hiện được đánh giá chủ yếu dựa trên kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt, nhưng đã nhanh chóng bị xóa bỏ.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn và hạn chế các quyết định lớn trên thị trường.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 23–27/3: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30% Nổi bật

Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số Nổi bật

Thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, nhà đầu tư có nên 'bắt đáy'?

Diễn biến mới nhất liên quan sự cố trên ONUS và Hana Gold

MB tất toán sớm 2 lô trái phiếu phát hành từ năm 2022

Góc nhìn chuyên gia: Chưa có tín hiệu tạo đáy cứng, VN-Index có thể "lùi" về vùng 1.570 - 1.580 điểm

