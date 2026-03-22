MB tất toán sớm 2 lô trái phiếu phát hành từ năm 2022

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 20/3/2026, MB thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2227015, giá trị mua lại thực tế là gần 10,5 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã MBBL2227015 được phát hành từ ngày 15/6/2022, gồm gần 5.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm 1 ngày, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 16/6/2027.

Cũng trong ngày 20/3/2026, MB đã tất toán sớm lô trái phiếu mã MBBL2229016 với giá trị mua lại thực tế hơn 10,5 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu mã MBBL2229016 có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/6/2022, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/6/2029.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn dự kiến mua lại 10.000 trái phiếu mã MBBL2229020 (mã chứng khoán MBB12238), tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 100 tỷ đồng.

Phương thức tổ chức mua lại là mua lại trực tiếp từ nhà đầu tư, thời gian thực hiện vào ngày 3/4/2026 tới đây. Nguồn mua lại được lấy ở nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của MB.

Lô trái phiếu mã MBBL2229020 được MB phát hành ra thị trường trong nước từ ngày 16/9/2022 với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2029.

Cùng chiều diễn biến, ngày 10/3/2026 vừa qua, MB đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã MBBL2227006 giá trị 250 tỷ đồng, giá trị mua lại thực tế hơn 10,5 triệu đồng/trái phiếu. Sau giao dịch, giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu được đưa về mức 110 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này gồm 36.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 360 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/4/2022. Với kỳ hạn 5 năm 1 ngày, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 30/4/2027.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/3/2026 vừa qua, MB đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên; thông qua bầu thay thế 1 Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.



