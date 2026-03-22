Góc nhìn chuyên gia: Chưa có tín hiệu tạo đáy cứng, VN-Index có thể "lùi" về vùng 1.570 - 1.580 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tuần thứ 3 giảm điểm mạnh liên tiếp kể từ khi Mỹ và Isreal tấn công Iran. Trong tuần qua, VN-Index xuất hiện 3 phiên phục hồi kiểm tra lại kháng cự mạnh quanh 1.740 điểm với thanh khoản kém, sau đó giảm sâu trong phiên cuối tuần. Kết tuần, chỉ số này giảm -2,86% so với tuần trước về mức 1.648 điểm, "thủng" mốc kháng cự 1.650 điểm.

Đồng pha với nhịp giảm của VN-Index, thanh khoản thị trường suy yếu rõ rệt khi khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 26,8% so với tuần trước. Cùng lúc, áp lực từ khối ngoại vẫn khá lớn khi nhóm nhà đầu tư này bán ròng tới 7.500 tỷ đồng trong cả tuần.

Nhận định về diễn biến tuần tới, các chuyên gia nhìn chung vẫn nghiêng về kịch bản thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. VN-Index hiện chưa hình thành vùng đáy cứng và quán tính giảm có thể còn tiếp diễn trong những phiên đầu tuần, thậm chí chỉ số có thể lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

﻿Quán tính giảm còn tiếp diễn

﻿(Ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree)

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Thị trường đã trải qua tuần đáo hạn phái sinh đầy biên động. Sau cú shock giảm điểm ở đầu tuần trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu lên cao và nỗi lo sợ về lạm phát toàn cầu, phần lớn VN-Index chỉ biến động sideway quanh biên 1.680-1.740 để kéo dài nhịp hồi kỹ thuật trong 4 phiên đầu tuần này, trước khi lao dốc mạnh tới hơn 50 điểm vào ngày thứ 6 trong kỳ cơ cấu các quỹ ETF.

Với nỗi lo sợ khủng hoảng năng lượng trong nước kết hợp với lực bán ròng của khối ngoại lên tới hơn 7.500 tỷ trong tuần này, VN-Index hầu như không có động lực để tiếp tục tăng và sắc xanh chỉ lác đác ở 1 vài mã có câu chuyện đơn lẻ.

Mặc dù giá dầu neo cao nhưng nhóm dầu khí và hóa chất tiếp tục bị bán tháo mạnh do đã phản ánh kỳ vọng một cách thái quá. Tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh về vùng đỉnh thời đại cũng là điều nhức nhối gây áp lực lên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong tuần, không chỉ riêng Việt Nam mà chứng khoán thế giới cũng đồng loạt tiêu cực khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran diễn ra lâu hơn kỳ vọng cũng như việc Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng 3.

Về xu hướng, ông Phong cho biết với việc VN-Index đang quay trở lại test vùng đáy ngắn hạn 9/3 và đã chạm hỗ trợ MA200 ngày ở mức 1.647 điểm, nhiều khả năng vùng hỗ trợ này sẽ bị phá vỡ trong đầu tuần sau khi lực bán cuối phiên thứ 6 ở khác cổ phiếu trụ là lớn.

Ở kịch bản cơ sở, VN-Index có thể sẽ quay trở vùng 1.570-1.580 điểm trước khi có nhịp hồi kỹ thuật vào giữa tuần sau khi dòng tiền thông minh vào bắt đáy.

" Với sự bất ổn của vĩ mô trong nước lẫn thế giới, nhà đầu tư nên tránh mua mới các nhóm beta cao như ngân hàng chứng khoán, chủ động tận dụng nhịp hồi kỹ thuật cơ cấu lại danh mục, chỉ trading ngắn hạn với tỷ trọng vừa những cổ phiếu có câu chuyện cơ bản như phân bón, dầu khí hay năng lượng để tối ưu lợi nhuận" , chuyên gia khuyến nghị.﻿

VN-Index chưa có đáy cứng

(Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt)﻿

VN-Index đã giảm mạnh trong phiên cuối tuần và đóng cửa sát ngưỡng MA200 ngày – vùng kỹ thuật thường đóng vai trò như một “mỏ neo” tâm lý đối với nhà đầu tư trung hạn. Tuy vậy, chuyên gia TVS nhận định thị trường hiện vẫn chưa hình thành đáy cứng, và trạng thái này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài cho tới khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh ngưỡng MA200, thậm chí xuyên qua vùng kỹ thuật này trước khi xuất hiện các nhịp hồi phục mang tính pull-back. Trong bối cảnh đó, chiến lược hành động cần được phân hóa theo trạng thái danh mục của từng nhà đầu tư.

Với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, ông Tâm khuyến nghị chỉ nên duy trì vị thế ở các mã đã mua với giá vốn thấp, đặc biệt là những cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng tăng trên đồ thị hoặc đang thể hiện khả năng giữ giá tốt hơn thị trường chung.

Ngược lại, với các cổ phiếu giảm liên tục theo đà lao dốc của thị trường, thậm chí giảm mạnh hơn mặt bằng chung, đây là nhóm cần được cơ cấu dứt khoát. Dù vậy, nhà đầu tư không nên bán bằng mọi giá ở mặt bằng hiện tại, mà nên chờ các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng hợp lý.

Đối với nhà đầu tư đang duy trì tỷ trọng tiền mặt lớn, ông Tâm đưa ra hai hướng đi có thể cân nhắc. Thứ nhất là trading ngắn hạn với những cổ phiếu đã lùi về vùng nền tích lũy, chờ các nhịp bật hồi để hiện thực hóa lợi nhuận. Thứ hai là áp dụng chiến lược tích sản, tức gom mua từng phần trong giai đoạn thị trường chiết khấu, ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành thuộc những nhóm như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ hay tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng lưu ý một số lĩnh vực vẫn đang có câu chuyện hỗ trợ riêng trong ngắn hạn. Chẳng hạn, nhóm bảo hiểm có thể hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng, qua đó mở rộng nguồn thu từ tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, nhóm chứng khoán có thêm yếu tố hỗ trợ từ báo cáo giữa kỳ của FTSE Russell về phân loại thị trường chứng khoán, dự kiến được công bố vào đầu tháng 4/2026.

Mặt khác, vị chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư nên hạn chế dò đáy ở các cổ phiếu đang đối mặt với rủi ro pháp lý. Theo ông, đây là nhóm có thể xuất hiện những nhịp hồi mạnh trong ngắn hạn, nhưng mức độ an toàn trong quá trình nắm giữ không cao. Quan trọng hơn, các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2026 trở đi.

﻿Xuất hiện vùng giá hấp dẫn có thể giải ngân trở lại

(Chứng khoán SHS)﻿

Về xu hướng ngắn hạn, bộ phận phân tích SHS cho rằng VN-Index hiện suy giảm dưới kháng cự quanh 1.700 điểm với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.630 điểm, tương ứng giá thấp nhất tháng 12/2025. VN30 xu hướng ngắn hạn cũng suy giảm. Tâm lý thị trường trở nên bi quan, xu hướng trung hạn của chỉ số VN30 đang suy yếu hơn khi đang chịu áp lực bán mạnh dưới vùng giá trung bình 200 phiên.

Theo SHS, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu duy trì ở mức cao. Trong nước khi các yếu tố bất định đã đề cập vẫn tiếp diễn, có thể đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp, nền kinh tế và tạo áp lực lớn lên thị trường chứng khoán.

Nhóm phân tích duy trì quan điểm thận trọng cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm. Tuy nhiên, vẫn khuyến nghị xem xét các cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo.

Với diễn biến hiện tại, có thể áp lực bán giải chấp, hạ tỉ lệ đòn bẩy sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần đến. "Chúng tôi cho rằng nếu thị trường tiếp tục chịu áp lực bán, vùng giá VN-Index dưới 1.600 điểm là vùng giá hấp dẫn để xem xét các cơ hội đầu tư khi đã kiểm soát rủi ro tốt", báo cáo nêu rõ.

Do đó, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế