Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số

Từ chiều ngày 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS không thể đăng nhập hay thực hiện các thao tác lấy mật khẩu qua máy chủ. Người dùng app này quyền tiếp cận với tài sản số của mình, đang lưu trữ trên hệ thống này.

Tương tự, nhiều khách hàng của HanaGold – fintech nổi tiếng với mô hình “vàng kỹ thuật số”, cũng phản ánh về việc không thể rút tiền từ hệ thống này. Phía HanaGold cũng đã thông báo tạm khoá tính năng rút tiền nhanh.

Vụ việc của ONUS và HanaGold đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư. Nhiều khách hàng của ứng dụng này hiện không thể tiếp cận được tài sản của mình, gây ra tâm lý hoang mang, lo mất tiền.

Đáng chú ý, cả 2 nền tảng ONUS và HanaGold đều có quan hệ mật thiết với HVA Group – một công ty đang giao dịch trên sàn UPCoM. Về vấn đến trên, đơn vị đơn vị hỗ trợ kỹ thuật hệ thống HVA đã có thông báo đáng chú ý trên website công ty.

“Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị liên quan tại nhiều tỉnh thành. Trong quá trình này, một số nhân sự phụ trách kế toán cùng các thiết bị phục vụ vận hành (bao gồm thiết bị xác thực giao dịch) hiện tạm thời không thể sử dụng.

Điều này dẫn đến việc một số chức năng trên hệ thống bị gián đoạn, đặc biệt là các thao tác cần xác thực. Đơn vị cho biết chưa thể thực hiện đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để duyệt lệnh chi. Các hạn mức chi tự động đã đạt giới hạn và hiện không còn khả dụng. Việc xử lý yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư tạm thời bị gián đoạn. ” , đội ngũ kỹ thuật HVA thông báo.

Mối quan hệ giữa HVA với ONUS và HanaGold

HVA hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm (1) Dịch vụ Ngân hàng và Đầu tư; (2) Đầu tư vào lĩnh vực Đổi mới Sáng tạo; (3) Dịch vụ tư vấn và ủy thác M&A; (4) Dịch vụ hỗ trợ tài chính; (5) Bán buôn kim loại quý, vàng nguyên liệu; (6) Đầu tư vào Franchise (Nhượng quyền); (7) Đầu tư vào Bất động sản Công nghiệp; Sản phẩm công nghệ hỗ trợ đầu tư.

Theo thoả thuận chiến lược ký năm 2024, HVA coi HanaGold là một phần trong hệ sinh thái đầu tư tài chính - công nghệ của họ. Lĩnh vực hợp tác tập trung vào các giải pháp công nghệ trong ngành kim hoàn, chẳng hạn như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng, và các mô hình quản lý/giao dịch vàng trực tuyến. HVA đã góp vốn (lên đến khoảng 40 tỷ đồng tính đến năm 2025) vào HanaGold để cùng khai thác tài sản vàng và chia sẻ lợi nhuận.

Trong khi đó, HVA cũng là nhà đầu tư chiến lược của ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HVA và tham gia điều hành doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ thông qua Vemanti Group, đơn vị đã sở hữu 100% cổ phần ONUS từ tháng 10/2025.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VND. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Quy mô nhỏ, lợi nhuận kiêm tốn

HVA là một công ty có quy mô nhỏ với vốn điều lệ hơn gần 137 tỷ cùng vốn hóa thị trường chủ chưa đến 168 tỷ đồng nhưng lại nuôi tham vọng lớn trong lĩnh vực tài sản số. Giữa tháng 9/2025, HVA công bố kế hoạch tham gia thị trường tài sản số quy mô 100 tỷ USD, thông qua việc đầu tư vào OnusChain và xây dựng hệ sinh thái blockchain trong nước.

Cũng trong tháng 9/2025, CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX được thành lập tại Đà Nẵng với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Đến ngày 10/10/2025, DNEX ra mắt nền tảng DNEX Simulation, cho phép mô phỏng giao dịch trong môi trường thử nghiệm. Công ty cho biết sẽ xin cấp phép chính thức khi hành lang pháp lý hoàn thiện.

Đáng chú ý, nhiều nhân sự DNEX là các nhân vật chủ chốt của HVA Group. Trong đó, ông Nguyễn Đình Thắng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Eric Vương và ông Lương Hoàng Hưng là Phó Chủ tịch.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, HVA ghi nhận doanh thu thuần đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 76% nhưng lợi nhuận sau thuế quý chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế cả năm 2025, HVA ghi nhận doanh thu thuần 88 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4,6 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HVA đạt 174 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 152 tỷ đồng. Danh mục đầu tư tài chính hơn 13,7 tỷ đồng, với một số khoản tạm lãi như MBB, VCB, CTG, trong khi nhiều khoản đầu tư khác ghi nhận lỗ tạm thời.

Tài sản của HVA chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khác, chiếm khoảng 125 tỷ đồng. Các khoản này chủ yếu phát sinh từ các công ty trong lĩnh vực tài sản số như HanaGold, Công nghệ Chuỗi Khối ETH, BTC và BNB.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HVA đã giảm 36% từ đầu năm xuống mức 12.300 đồng/cp, ﻿thấp nhất kể từ giữa năm ngoái.