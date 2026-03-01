Cổ phiếu công ty liên quan ONUS và HanaGold: Tăng gấp 5 lần trong nửa năm rồi “bốc hơi” 60% từ đỉnh

Vụ việc nhiều người dùng ONUS không thể đăng nhập, không thể truy cập tài sản trên ứng dụng và HanaGold khóa tính năng rút tiền nhanh đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư.

Trong thông báo gần nhất, công ty có mối liên quan mật thiết đến ONUS và HanaGold là Đầu tư HVA (mã HVA) cho biết một số chức năng của hệ thống chưa thể đăng nhập và rút tiền do cơ quan chức năng kiểm tra tại nhiều tỉnh, thành. Công ty cũng cho biết một số nhân sự kế toán và thiết bị xác thực giao dịch tạm thời chưa thể sử dụng.

Ngay trước khi biến cố tại ONUS và HanaGold xảy ra, cổ phiếu của HVA đã có phiên rơi hơn 12% ngày 20/3 xuống mức 12.300 đồng/cp. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này từ giữa năm ngoái. So với đỉnh, HVA đã “bốc hơi” gần 60% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó giảm mạnh còn chưa đến 168 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu HVA trước đó từng có giai đoạn tăng rất nóng từ giữa tháng 2/2025 đến khi đạt đỉnh. Chỉ trong vòng nửa năm, cổ phiếu này đã tăng gấp 5 lần từ vùng giá quanh 6.000 đồng/cp lên gần 30.000 đồng/cp. Tại đây, cổ phiếu HVA rung lắc mạnh trước khi trượt dài từ khoảng trung tuần tháng 9 năm ngoái.

HVA hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm (1) Dịch vụ Ngân hàng và Đầu tư; (2) Đầu tư vào lĩnh vực Đổi mới Sáng tạo; (3) Dịch vụ tư vấn và ủy thác M&A; (4) Dịch vụ hỗ trợ tài chính; (5) Bán buôn kim loại quý, vàng nguyên liệu; (6) Đầu tư vào Franchise (Nhượng quyền); (7) Đầu tư vào Bất động sản Công nghiệp; Sản phẩm công nghệ hỗ trợ đầu tư.

Theo thoả thuận chiến lược ký năm 2024, HVA coi HanaGold là một phần trong hệ sinh thái đầu tư tài chính - công nghệ. Lĩnh vực hợp tác tập trung vào các giải pháp công nghệ trong ngành kim hoàn, chẳng hạn như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng, và các mô hình quản lý/giao dịch vàng trực tuyến. HVA đã góp vốn (khoảng 40 tỷ đồng tính đến năm 2025) vào HanaGold để cùng khai thác tài sản vàng và chia sẻ lợi nhuận.

Trong khi đó, HVA cũng là nhà đầu tư chiến lược của ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HVA và tham gia điều hành doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ thông qua Vemanti Group, đơn vị đã sở hữu 100% cổ phần ONUS từ tháng 10/2025.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VND. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2025, HVA đã có những động thái rút khỏi nhiều khoản đầu tư thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với loạt pháp nhân.

Cụ thể, vào ngày 8/12/2025, HVA Group rút 15 tỷ khỏi CTCP Công nghệ Vfilms tại dự án FundGo Cinema; rút 40 tỷ khỏi CTCP Vàng Bạc Đá Quý HanaGold tại dự án đầu tư vào vàng và phát triển nền tảng ứng dụng HanaGold; rút 20 tỷ đồng khỏi CTCP Công nghệ Chuỗi khối BTC tại dự án đầu tư khai thác chuỗi khối BTC.

Đến ngày 6/2/2026, HĐQT HVA tiếp tục thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác và thoái toàn bộ vốn đã góp tại các dự án tài sản số gồm TON (10 tỷ), CAKE (10 tỷ), BNB (10 tỷ) và ETH (15 tỷ). Kế hoạch dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm nay.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, HVA ghi nhận doanh thu thuần 88 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4,6 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HVA đạt 174 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 152 tỷ đồng. Tài sản của HVA chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khác, chiếm khoảng 125 tỷ đồng. Các khoản này chủ yếu phát sinh từ các công ty trong lĩnh vực tài sản số như HanaGold, Công nghệ Chuỗi Khối ETH, BTC và BNB.