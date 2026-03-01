Sàn tiền mã hóa ONUS gặp sự cố truy cập, nhà đầu tư không thể rút tiền

Theo thông tin xôn xao bởi các hội nhóm, từ đầu chiều 20/3, tất cả các lệnh rút tiền qua ONUS đều bị từ chối hoặc trong trạng thái "treo". Sau đó, nhiều người dùng phản ánh sàn không thể đăng nhập hay thực hiện lấy mật khẩu qua máy chủ. Tình trạng này tiếp tục kéo dài sang hôm nay 21/3 và chưa được cải thiện.

Thời điểm 18h chiều 21/3, việc đăng nhập vào sàn này cũng vẫn thất bại. Với đăng ký tài khoản mới, người dùng chỉ thao tác được đến bước gõ mật khẩu, không thể tiếp tục hoàn thành các bước tiếp theo.

Hiện hàng nghìn bình luận trên các hội nhóm, các kênh của sàn ONUS yêu cầu giải thích nhưng nền tảng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Tối 21/3, sàn tiền mã hóa ONUS vẫn không thể truy cập. (Ảnh chụp màn hình)

Trước hiện tượng này, xuất hiện khá nhiều đồn đoán về việc sàn ONUS đang bị cơ quan chức năng kiểm tra. Một số người dùng tự nhận là đối tác kinh doanh cho biết hệ thống có thể đang tạm ngắt để phục vụ kiểm tra từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn chưa được xác thực.

Việc sàn ONUS không thể đăng nhập khiến các nhà đầu tư lo lắng, nhất là khi có nhu cầu rút tiền. " Nếu thực sự bị đóng băng dài ngày để phục vụ kiểm tra thì không biết tài sản của tôi sẽ ra sao, sợ là cũng bị treo theo ", một nhà đầu tư bày tỏ trên hội nhóm facebook.

"Trước mắt nhà đầu tư cần bình tĩnh. Đừng lo lắng quá và để những đối tượng xấu lợi dụng, nhận là có thể hỗ trợ rút để lừa thêm”, một người khác khuyến cáo.

Ứng dụng ONUS được biết đến tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng này từng công bố đạt hơn 4 triệu người dùng, cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC. Nền tảng cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định.

Tháng 12/2021, ONUS bị tin tặc tấn công và rao bán dữ liệu thu thập được từ nền tảng này. Tin tặc tuyên bố nắm giữ thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người dùng Việt Nam. Tuy vậy, nền tảng không công bố chi tiết mức độ ảnh hưởng.