Một cổ phiếu VN30 ngược dòng lên sát đỉnh lịch sử trong ngày thị trường giảm sâu

Trong bối cảnh thị trường chung chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh trở thành điểm sáng hiếm hoi khi ngược dòng bứt phá mạnh trong phiên 20/3.

Lực cầu dâng cao tại mã phòng thủ này đã kéo thị giá tăng hơn 3%, chốt phiên tại 67.400 đồng/cp, chỉ còn cách không xa đỉnh lịch sử 68.600 đồng/cp thiết lập hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Thậm chí, có thời điểm REE còn được kéo thẳng lên mức giá trần 69.900 đồng/cp.

Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh cũng bùng nổ lên mức kỷ lục, với gần 3,8 triệu cổ phiếu được sang tay. Vốn hoá thị trường kéo lên trên 36.500 tỷ đồng.﻿

REE hiện là doanh nghiệp đa ngành, dẫn đầu trong lĩnh vực cơ điện lạnh (M&E), năng lượng và hạ tầng. Công ty sở hữu 1.016 MW công suất phát điện (thủy điện, điện mặt trời, gió và nhiệt điện), tham gia cung cấp 450.000 m³ nước sạch/ngày và quản lý hơn 180.000 m² văn phòng cho thuê tại TP.HCM.

Cổ phiếu REE còn được biết đến là một trong 2 mã chứng khoán đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, cùng với SAM. Nhiều năm qua, REE luôn là một trong những cái tên được khối ngoại săn đón nhiều nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam nhờ tình hình kinh doanh ổn định, tiềm năng tăng trưởng khả quan và cổ tức đều đặn.

Mới đây, REE đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, đồng thời đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 2.814 tỷ đồng, tăng hơn 11%. Trong đó, mảng năng lượng là trụ cột đóng góp chính, được kỳ vọng mang lại 5.476 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 10%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.465 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Về kế hoạch phát triển mảng năng lượng , việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung các dự án tiềm năng đang được tiến hành gấp rút để đảm bảo công suất và sản lượng điện cho kế hoạch tăng trưởng 7%/năm của nền kinh tế và chuyển đổi loại hình điện đạt cam kết “Net Zero” năm 2050. REE cho rằng việc này mở ra cơ hội vàng để tăng trưởng công suất mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới. Để tận dụng cơ hội này, REE Energy sẽ chủ động đề xuất dự án tiềm năng và đăng ký thực hiện đầu tư các dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh với mục tiêu kỳ vọng tổng công suất đạt 3.000 MW cuối năm 2030.

Ở mảng cơ điện lạnh , doanh nghiệp lên kế hoạch tăng trưởng cao hơn so với các lĩnh vực còn lại, với doanh thu kế hoạch 4.672 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 33% và 38%. Nguồn việc được kỳ vọng đến từ các dự án công nghiệp và năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, cùng với các dự án sử dụng vốn ngân sách như hạ tầng sân bay, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan và các công trình xử lý môi trường. Trong giai đoạn 2026 - 2027, mảng này định hướng duy trì vị thế ở các phân khúc truyền thống, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như LNG, trung tâm dữ liệu và xử lý môi trường nhằm đa dạng hóa danh mục.

Trong khi đó, mảng nước và môi trường được kỳ vọng đạt doanh thu 211 tỷ đồng, tăng 27%, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ gần 3% xuống còn 346 tỷ đồng.

Đối với mảng bất động sản , REE đặt kế hoạch doanh thu 1.319 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 567 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 23%. Ban lãnh đạo nhận định thị trường bất động sản văn phòng tại TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục trên quỹ đạo phát triển tích cực. Những thay đổi trong luật Kinh doanh Bất động sản trong những năm gần đây đã tác động lớn đến thị trường bất động sản.

Đồng thời, lĩnh vực bất động sản văn phòng cho thuê cũng sẽ tăng trưởng ổn định khi các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục phát triển, kèm theo định hướng về việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cũng như đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.