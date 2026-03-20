Chứng khoán 'bay' 50 điểm, tiền vào giải cứu DGC

Lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên và càng về cuối càng mạnh. Thanh khoản trên HoSE vọt lên hơn 31.000 tỷ đồng. Tâm điểm tiêu cực thuộc về nhóm Vingroup . VIC giảm kịch biên độ 6,9% xuống 135.000 đồng/cổ phiếu, một mình lấy đi hơn 16 điểm của VN-Index.

VHM cũng giảm 2,25%, VPL mất gần 2,5%, khiến nhóm bất động sản vốn hóa lớn trở thành gánh nặng lớn nhất của thị trường. Ở chiều ngược lại, VRE là mã hiếm hoi trong “họ Vin” giữ được sắc xanh nhưng mức tăng không đáng kể.

VN-Index “bay” hơn 51 điểm.

Cổ phiếu DGC tiếp tục là điểm nóng. Mã này giảm sàn phiên thứ tư liên tiếp, lùi về 55.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khác với những phiên trước “trắng thanh khoản”, hôm nay DGC ghi nhận giao dịch bùng nổ gần 35 triệu đơn vị - mức cao đột biến.

Lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc mạnh mẽ, hấp thụ phần lớn lượng dư bán sàn, dù cuối phiên áp lực cung vẫn chiếm ưu thế. Việc DGC lao dốc kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý chung, nhất là trong nhóm hóa chất và midcap.

Nhóm dầu khí - năng lượng cũng chìm trong sắc đỏ. GAS, PLX, PVD giảm sâu, nhiều mã như PVS, OIL, PVC mất trên 5-6%. Đáng chú ý, GAS nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

Ngân hàng và thép tiếp tục chịu áp lực. VCB, CTG, BID, MBB đồng loạt giảm 2-3%, trong khi HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh, mất thêm 3%. Nhóm chứng khoán phân hóa nhưng nhìn chung vẫn nghiêng về điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 51,32 điểm (3,02%) xuống 1.647,81 điểm. HNX-Index giảm 2,27 điểm (0,92%) xuống 243,46 điểm. UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (0,17%) xuống 123,74 điểm.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng, tập trung mạnh vào HPG, VIC và DGC. Áp lực rút vốn ngoại kéo dài nhiều phiên liên tiếp càng khiến thị trường thiếu lực đỡ.