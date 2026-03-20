Chủ tịch VNG, DC4 và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử HĐND TP.HCM

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo danh sách, 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố. Trong số này, nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp được cử tri TP.HCM tín nhiệm bầu vào HĐND.

Có thể kể đến, ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn VNG (MCK: VNZ, sàn UPCoM). Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh sinh năm 1977 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành Tài chính tại Đại học Monash (Australia) và khởi nghiệp với VNG từ năm 2004. Từ một startup, ông Lê Hồng Minh và các cộng sự đã phát triển VNG thành hệ sinh thái công nghệ đa lĩnh vực, bao gồm game online, Zalo, ZaloPay, dịch vụ đám mây và nền tảng trí tuệ nhân tạo...

Ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE). Ông sinh năm 1976, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông là Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI nhiệm kỳ 2016 -2021; Đại biểu HĐND TP.HCM Khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Đình Thắng có nhiều thành tích trong quá trình công tác như: Huân chương lao động hạng nhì; Huân chương lao động hạng 3; 2 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 1 bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ- Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (MCK: BCM, sàn HoSE). Ông Nguyễn Hoàn Vũ sinh năm 1973, trình độ Kỹ sư Xây dựng, được bổ nhiệm Tổng giám đốc BCM từ tháng 6/2025.

Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã: KSB, sàn HoSE). Ông Phan Tấn Đạt sinh năm 1984, trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Ngoài giữ chức Chủ tịch KSB, ông còn là Chủ tịch Công ty CP DRH Holdings; Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB; Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư KSB; Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.

Bên cạnh đó, danh sách còn ghi nhận nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân khác như: Ông Cao Thanh Lương - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thái Bình; ông Phan Thành Tân - Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền; ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư U&I; ông Trần Thành Trọng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai;

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo các đơn vị kinh tế lớn trên địa bàn TP.HCM cũng được tín nhiệm bầu vào HĐND TPM như ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM; ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.



