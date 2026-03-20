“Giải cứu” bất thành Hóa chất Đức Giang

Sau liên tiếp những phiên giảm mạnh, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bất ngờ xuất hiện lực cầu đột biến trong phiên 20/3. Cổ phiếu này có thời điểm đã thoát sàn và thu hẹp đáng kể đà giảm. Tuy nhiên, áp lực bán đã nhanh chóng quay trở lại khiến nỗ lực giải cứu bất thành. DGC kết phiên vẫn giảm hết biên độ về mức 55.500 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 6/2023.

Mặc dù chưa thể chặn đứng đà lao dốc nhưng một tín hiệu tích cực là cổ phiếu DGC đã giao dịch sôi động trở lại sau 2 phiên gần như “tắt thanh khoản”. Khối lượng giao dịch cả phiên đạt gần 35 triệu đơn vị, mức cao thứ 2 lịch sử chỉ sau phiên 19/12/2025 khi cổ phiếu này cũng đang trong 1 nhịp rơi tự do.

Như vậy, sau 6 phiên rơi sâu, cổ phiếu DGC đã mất hơn 31% thị giá. Vốn hóa thị trường của Hóa chất Đức Giang cũng theo đó “bốc hơi’ gần 10.000 tỷ, chỉ còn khoảng 21.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC bị bán tháo sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, với các nội dung liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường. Hóa chất Đức Giang sau đó cũng đã công bố thông tin bất thường liên quan đến vụ việc.

Theo công bố, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số cá nhân khác tại tập đoàn, đơn vị tại Lào Cai, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông đã bị khởi tố. Trong đó, nhiều cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Sau biến cố trên, ngày 19/3/2026, Hóa chất Đức Giang (DGC) đã phát đi thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8/5/2026. Danh sách cổ đông tham dự chốt ngày 10/4/2026, địa điểm sẽ được thông báo trong thư mời.

Nội dung chính của đại hội bao gồm việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Thông báo do Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt ký thay mặt HĐQT, nhấn mạnh việc tổ chức đại hội là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.