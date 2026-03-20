Tin vui cho cổ đông MWG: Bách Hóa Xanh cứ mở cửa hàng là lãi

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm với doanh thu đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2025.

Điểm sáng đáng chú ý đến từ Bách Hóa Xanh (BHX) với quá trình mở rộng rầm rộ thời gian gần đây. Sau hai tháng, BHX đã mở thêm 199 cửa hàng, trong đó khoảng 18% tại miền Bắc và 14% tại miền Trung.

Ban lãnh đạo cho biết, dù thời gian hoạt động còn ngắn, các cửa hàng mới đã đạt tổng lợi nhuận hoạt động trực tiếp dương ở cấp độ cửa hàng chỉ sau hai tháng . Bên cạnh đó, các cửa hàng khai trương trong năm 2025 tiếp tục duy trì lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi đã trừ chi phí kho vận.

2 tháng đầu năm, chuỗi BHX ghi nhận doanh thu gần 8.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ cả hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG, với mức tăng trưởng hai chữ số được duy trì ổn định.

Đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của MWG là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – đơn vị vận hành 4 chuỗi TGDĐ, ĐMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh . 2 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận doanh thu gần 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 19% kế hoạch năm.

Các chuỗi TGDĐ, Điện Máy Xanh, Topzone hầu như không mở thêm cửa hàng, tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG). TopZone đạt kết quả nổi bật nhất nhờ mức tăng hơn 60% YoY của sản phẩm Apple. Tất cả ngành hàng ghi nhận tăng trưởng hai chữ số (20–50% YoY), với các ngành hàng chủ lực (Điện thoại, TV, Tủ lạnh, Máy giặt, Máy lạnh, Gia dụng) đều tăng trên 30% YoY.

Theo DMX, việc đẩy mạnh các giải pháp tài chính tiêu dùng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh giá sản phẩm công nghệ có xu hướng tăng. Doanh thu thông qua mua trả chậm tăng gần 50% YoY. Các dịch vụ tiện ích ghi nhận hơn 11 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 17.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của DMX là Erablue (chuỗi điện máy tại Indonesia) với doanh thu đạt 545 tỷ IDR, tăng 96% YoY. Chuỗi hiện có 198 cửa hàng sau khi đã mở mới hơn 100 cửa hàng so với cùng kỳ 2025 và hướng đến mục tiêu tổng cộng 500 cửa hàng vào 2027.

Chuỗi An Khang ghi nhận tổng doanh thu sau hai tháng tăng gần 17% so với cùng kỳ. Hiệu quả từng điểm bán tiếp tục được cải thiện, và chuỗi đang hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn.

Chuỗi AvaKids đã được tách thành một công ty vận hành độc lập, theo định hướng chuyên biệt hóa các công ty con theo từng mảng kinh doanh của Tập đoàn. Chuỗi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ.