Becamex IJC đặt mục tiêu lợi nhuận 'đi lùi'

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã: IJC) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra ngày 8/4 tới tại Khách sạn Becamex Hotel, TP.HCM.

Tại đại hội, Becamex IJC trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 2.454 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến 541 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước.

Kết thúc năm 2025, doanh nghiệp mang về 1.799 tỷ đồng doanh thu, tăng 54% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế 597 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước. Với kết quả này, IJC đã thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 39% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về phương án phân phối lợi nhuận, IJC dự kiến chia cổ tức 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% trong quý IV/2026, tương đương chi ra 314,79 tỷ đồng. Tương tự, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2026 tỷ lệ 5%.

Becamex IJC cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản; Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ cảnh quan; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Ở chiều ngược lại, công ty dự kiến bỏ một số ngành nghề như: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh); Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...

Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty, theo kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 459,3 tỷ đồng. Do đó, IJC trình cổ đông tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 4,5 tỷ đồng.

HĐQT công ty cũng trình cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Huỳnh Mai theo đơn từ nhiệm cá nhân. Đồng thời, đại hội bầu bổ sung 01 thành viên thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



