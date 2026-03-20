CRC mở rộng sản xuất pin lithium, đón đầu làn sóng điện hóa toàn cầu

Chiến sự tại Trung Đông đang khiến bài toán an ninh năng lượng trở nên cấp thiết hơn, khi rủi ro phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu ngày càng bộc lộ rõ.

Theo Reuters, xung đột liên quan Iran đã làm gián đoạn khu vực Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới, ảnh hưởng khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia có xu hướng đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, điện hóa và các giải pháp lưu trữ điện nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, qua đó nâng cao tính chủ động và khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia.

IEA cho biết tổng đầu tư năng lượng toàn cầu năm 2025 vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hạt nhân, lưới điện, lưu trữ, nhiên liệu phát thải thấp, hiệu quả năng lượng và điện hóa dự kiến đạt khoảng 2,2 nghìn tỷ USD, cao gấp đôi mức 1,1 nghìn tỷ USD dành cho dầu, khí và than. Cùng với đó, World Bank nhận định quá trình phát triển thị trường EV tại Việt Nam sẽ tạo tăng trưởng cho toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm cả sản xuất pin.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa và lưu trữ năng lượng ngày càng rõ nét, CRC đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô sản xuất và nâng cấp chiều sâu công nghệ nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Doanh nghiệp đã và đang đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất pin lithium chất lượng cao, phục vụ các ứng dụng như xe máy điện, xe đạp điện, ô tô điện và thiết bị lưu trữ năng lượng. Đồng thời, các sản phẩm pin lithium của CRC được phát triển theo hướng chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường quốc tế. Việc sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu tại những thị trường có yêu cầu cao như EU, Anh, Mỹ và Canada cho thấy CRC đang từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất nghiêm ngặt, công nghệ an toàn và định hướng phát triển phù hợp với các tiêu chuẩn bền vững, ESG.

Trong giai đoạn tới, bên cạnh kênh xuất khẩu, CRC nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng pin lithium thông qua mở rộng dây chuyền sản xuất pin chất lượng cao cho xe máy điện, xe đạp điện, ô tô điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng. Hiện doanh nghiệp đang vận hành nhà máy giai đoạn 1 với công suất 300.000 sản phẩm pin lithium, doanh thu ước khoảng 900 tỷ đồng mỗi năm và biên lợi nhuận ngành khoảng 30%.

Trên nền tảng đó, dư địa mở rộng tiếp tục được củng cố khi lãnh đạo Tập đoàn EPT (Trung Quốc) đã sang làm việc với CRC để trao đổi kế hoạch đầu tư giai đoạn tiếp theo, sau khi hai bên cùng đánh giá kết quả vận hành, hiệu quả sản xuất và tiềm năng phát triển của dự án tại Phú Thọ. Diễn biến này cho thấy chiến lược của CRC không chỉ dừng ở việc gia tăng công suất, mà đang hướng tới mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và đón nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước cũng như khu vực.

Hình ảnh: Ký kết hợp tác giữa CRC và Tập đoàn EPT

Theo báo cáo kiểm toán đã soát xét phát hành vào 16/03/2026, Create Capital Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt 577,8 tỷ đồng, tăng 24,4%YoY. Lợi nhuận gộp đạt 99,9 tỷ đồng, tăng 37,6%YoY; trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 62,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô tài sản, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Create Capital Việt Nam đạt 1.391,2 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 757,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 54,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn đạt 633,7 tỷ đồng, chiếm khoảng 45,6% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 879,3 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 511,9 tỷ đồng.

Theo tờ trình đại hội cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026, CRC dự kiến chia 5% cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.