Giá bạc tụt dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới "xả" gần 900 tấn từ đầu tháng

20-03-2026 - 09:58 AM | Thị trường chứng khoán

Giá bạc tụt dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới "xả" gần 900 tấn từ đầu tháng

Có thể thấy rằng, lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn đã khiến kim loại quý bị ảnh hưởng nặng nề.

Cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ròng 77,5 tấn bạc trong phiên 19/3, nâng lượng bán ròng lũy kế từ đầu tháng lên tới 875 tấn. Sau chuỗi "xả hàng", quỹ SLV còn đang nắm giữ gần 15.190 tấn bạc, tương đương quy mô khoảng 36 tỷ USD.

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc trong phiên 19/3 đã lao dốc gần 3,4% xuống vùng 72,8 USD/oz, thấp nhất trong vòng 2 tháng qua trước khi hồi phục lên gần 74 USD/oz phiên sáng 20/3.

Không chỉ có bạc, giá vàng cũng chứng kiến mức sụt mạnh trong nhiều phiên gần đây. Dù hồi nhẹ lên mức 4.690 USD/oz phiên sáng 20/3, song giá kim loại này vẫn đang ở vùng thấp nhất trong 2 tháng.

Có thể thấy rằng, lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn đã khiến kim loại quý bị ảnh hưởng nặng nề.

Với giá sản xuất tăng 0,7% trong tháng Hai, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được dự đoán rộng rãi sẽ duy trì chính sách thắt chặt. Sự thay đổi trong kỳ vọng này đã buộc thị trường hợp đồng tương lai phải điều chỉnh lớn, với việc các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng cao là lãi suất sẽ không thay đổi cho đến cuối năm 2026.﻿

Ở một diễn biến khác, nhu cầu công nghiệp vẫn là trụ cột hỗ trợ thứ yếu nhưng vô cùng quan trọng, đặc biệt khi ngành sản xuất năng lượng mặt trời và điện tử ở phương Đông cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, dòng vốn chảy ra gần đây từ các quỹ ETF được hỗ trợ bằng bạc, với tổng cộng hơn 1,5 triệu ounce trong hai tuần qua, cho thấy các nhà đầu tư đầu cơ và tổ chức hiện đang ưu tiên tiền mặt và lợi suất hơn là sở hữu bạc vật chất. Khoảng cách giữa giá trên giấy tờ và giá trị thực tế đang ngày càng mở rộng khi nhu cầu giao hàng tiếp tục gây áp lực lên mức tồn kho toàn cầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, dù giá bạc hiện vẫn cao hơn so với mức đầu năm, nhưng đây là thời điểm then chốt để xác định liệu thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt rộng hơn hay chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong một xu hướng tăng dài hạn. Việc giữ tâm lý ổn định và quan sát kỹ các mốc kháng cự quốc tế sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định bảo toàn vốn hợp lý nhất.﻿

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

Giá tăng hơn 500%, "cơn sốt" kim loại hiếm bùng nổ: Doanh nghiệp Việt "ôm" mỏ top 2 thế giới dự kiến hưởng lợi lớn

Giá tăng hơn 500%, “cơn sốt” kim loại hiếm bùng nổ: Doanh nghiệp Việt "ôm" mỏ top 2 thế giới dự kiến hưởng lợi lớn Nổi bật

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ Nổi bật

TVC tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu TVB

TVC tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu TVB

09:53 , 20/03/2026
Hóa chất Đức Giang sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Hóa chất Đức Giang sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

09:48 , 20/03/2026
Lãnh đạo Điện miền Trung từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

Lãnh đạo Điện miền Trung từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

09:47 , 20/03/2026
Hàng chục tấn vàng "rời kho" nhanh chóng giữa cơn bão, quỹ vàng lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu?

Hàng chục tấn vàng “rời kho” nhanh chóng giữa cơn bão, quỹ vàng lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu?

09:29 , 20/03/2026

