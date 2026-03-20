Lãnh đạo Điện miền Trung từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

20-03-2026 - 09:47 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Hoài Nam xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Điện miền Trung trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou. Nguồn: SEB

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (Điện miền Trung, MCK: SEB) đã có công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

Theo đó, ngày 18/3/2026, SEB nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Nam. Trong đơn, ông Nam cho biết, ông được ĐHĐCĐ SEB bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nay, ông Nguyễn Hoài Nam xin từ nhiệm theo cam kết hợp đồng đại diện vốn với Cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Trung mà ông là người đại diện.

Ông Nam xin từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niêm 2026 của Điện miền Trung. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổ chức đại hội vào thứ Bảy ngày 11/4/2026.

Thành phần tham dự gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SEB theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2026.

Điện miền Trung được thành lập năm 2003 trên cơ sở liên doanh giữa: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3), Tổng Công ty Sông Đà, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (trước đây là Công ty SXKD XNK Bình Minh).

Hiện, SEB đang quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou (Khánh Hòa) với tổng công suất lắp đặt 28 MW, và sản lượng điện trung bình hàng năm là 125 triệu KWh.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất năm 2025 đạt 147,56 tỷ đồng, cao hơn 14 tỷ đồng so với năm 2024. Theo giải trình của phía SEB, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 cao hơn so với năm trước đó là do năm 2025 thời tiết thuận lợi, mưa ở cả hai khu vực nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và nhà máy thủy điện Trà Xom đều cao, lượng nước về hồ nhiều, nên sản lượng điện phát và doanh thu của cả hai nhà máy thủy điện cao hơn năm 2024.


