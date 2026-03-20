Vietcap Investment Day 2026: Đón đầu các làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Sự kiện quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp cùng phân tích bức tranh chiến lược toàn thị trường, triển vọng các ngành dẫn dắt và những cơ hội đầu tư nổi bật trong năm 2026.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh - Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap phát biểu khai mạc tại sự kiện Vietcap Investment Day 2026.

Không gian trao đổi chuyên sâu của cộng đồng đầu tư

Với chủ đề "Unlocking Vietnam’s Next Wave - Đón đầu làn sóng đầu tư tiếp theo", Vietcap Investment Day 2026 được thiết kế như một diễn đàn thảo luận chiến lược dành cho cộng đồng đầu tư, mang đến không gian gặp gỡ chuyên nghiệp với các phiên thảo luận chuyên sâu. Sự kiện quy tụ nhiều đơn vị và doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, tạo cơ hội để nhà đầu tư kết nối trực tiếp với các chuyên gia phân tích, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các tổ chức uy tín trong ngành tài chính đầu tư. Thông qua các hoạt động trao đổi và chia sẻ tại sự kiện, người tham dự có thêm góc nhìn đa chiều về thị trường, đồng thời cập nhật những xu hướng đầu tư đang dần hình thành trong bối cảnh kinh tế mới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới. Nền kinh tế duy trì đà tăng tích cực, các chính sách phát triển thị trường vốn được thúc đẩy nhằm nâng cao tính minh bạch và thu hút dòng vốn dài hạn. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cũng mở ra cơ hội cho những ngành và doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng.

Trên nền tảng đó, Vietcap Investment Day 2026 tập trung phân tích bức tranh chiến lược của thị trường năm 2026, từ các yếu tố vĩ mô đến triển vọng của những ngành kinh tế dẫn dắt, qua đó giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược đầu tư và phân bổ danh mục trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Phiên thảo luận và hỏi đáp chuyên sâu cùng ban lãnh đạo DatVietVAC (từ trái qua phải): ông Bùi Hữu Đức (Giám đốc Điều hành mảng Nội dung), ông Đinh Bá Thành (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Văn Kính (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc), ông Phan Đăng Hưng (Giám đốc Chiến lược và Phát triển).

Triển vọng các ngành kinh tế qua góc nhìn doanh nghiệp

Tại sự kiện, các diễn giả đã phân tích những động lực có thể dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới, bao gồm sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, sự phát triển của các ngành công nghệ và sản xuất giá trị cao, cùng với sự mở rộng của thị trường vốn.

Ở lĩnh vực nội dung và giải trí, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch HĐQT DatVietVAC chia sẻ về hành trình 30 năm phát triển của doanh nghiệp, đồng thời phân tích sự chuyển dịch của thị trường truyền thông Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng nội dung, cùng với sự bùng nổ của các nền tảng số, đang tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.

Trong khi đó, phiên thảo luận về ngành bán lẻ tập trung vào vai trò của tiêu dùng nội địa như một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, với sự tham gia của ông Bế Phương Hùng - Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và bà Lê Thị Ngân - Giám đốc Đầu tư và bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Nhờ quy mô tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và thu nhập người dân cải thiện, thị trường bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.

Một chủ đề khác được quan tâm tại sự kiện là ngành vật liệu công nghệ cao - lĩnh vực được xem là nền tảng cho làn sóng công nghiệp mới của Việt Nam. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, nhu cầu đối với các vật liệu công nghệ và nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Ông Phan Chiến Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (MSR) đã chia sẻ góc nhìn về triển vọng của ngành vật liệu công nghệ trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những chia sẻ từ các doanh nghiệp không chỉ phản ánh bức tranh phát triển của từng ngành, mà còn giúp nhà đầu tư nhận diện rõ hơn những lĩnh vực có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường trong thời gian tới. Các phiên thảo luận cung cấp góc nhìn đầu tư mang tính hành động, hỗ trợ quá trình ra quyết định và phân bổ danh mục trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Vietcap đồng hành cùng nhà đầu tư trong chu kỳ mới

Bên cạnh các ngành dẫn dắt tăng trưởng, sự kiện cũng đề cập đến triển vọng của thị trường vốn thông qua các thương vụ IPO trong thời gian tới. Theo nhận định của ông Đặng Văn Pháp - Giám đốc Điều hành Khối Ngân hàng Đầu tư Vietcap, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung cổ phiếu chất lượng cho thị trường, đồng thời thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Làn sóng IPO mới không chỉ góp phần gia tăng quy mô thị trường mà còn nâng cao chiều sâu của hệ sinh thái đầu tư, mang lại thêm nhiều lựa chọn danh mục cho nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Đại diện khách mời và lãnh đạo Vietcap tại sự kiện Vietcap Investment Day 2026 - nơi Vietcap tiếp tục giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang đến những cơ hội đầu tư vượt trội và tối ưu hóa hiệu quả danh mục cho nhà đầu tư.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh - Giám đốc Điều hành Khối Tư vấn Đầu tư Vietcap chia sẻ: "Năm 2026 mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới nhưng dòng tiền sẽ khắt khe và thị trường sẽ chọn lọc hơn rất nhiều. Vietcap mong muốn thông qua sự kiện này giúp nhà đầu tư nhận diện đúng các động lực tăng trưởng tiếp theo của thị trường, thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả và gia tăng tài sản bền vững".

Không chỉ là một sự kiện kết nối, Vietcap Investment Day còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết đồng hành của Vietcap dành riêng cho cộng đồng nhà đầu tư cá nhân, nơi nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ góc nhìn trong cùng một diễn đàn.

Thông qua Vietcap Investment Day 2026, Vietcap tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư. Hướng đến tầm nhìn dài hạn, Vietcap mong muốn không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà đầu tư trên hành trình xây dựng và gia tăng giá trị tài sản.