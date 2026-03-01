Pyn Elite Fund: Thị trường giảm mạnh trông có vẻ khó chịu nhưng cũng tạo ra cơ hội

Ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund - một trong những quỹ ngoại quy mô hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, vừa có thư gửi nhà đầu tư quý 1/2026 giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu. Ông cho biết, kể từ khi chiến sự bùng nổ, quỹ đã giao dịch khoảng 200 triệu EUR trong danh mục đầu tư, tính cả mua và bán.

“Những ngày thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh và giá cổ phiếu giảm do bầu không khí bất ổn gây ra trông có vẻ khó chịu, nhưng chúng cũng tạo ra cơ hội để phân bổ lại danh mục đầu tư. Chúng tôi đã có thể thu hồi lợi nhuận từ các tài sản giữ giá tốt và thay thế chúng bằng các tài sản bị ảnh hưởng nặng nề hoặc các cổ phiếu hiện đang ở vị thế hấp dẫn trong những tháng tới” , ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Theo Pyn Elite Fund, thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất sôi động. Từ năm 2025, khối lượng giao dịch hàng ngày đã vượt 1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch này cao hơn so với nhiều sàn giao dịch chứng khoán các nước mới nổi như Indonesia, Malaysia…

Thanh khoản TTCK Việt Nam tăng mạnh

Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu do các nhà đầu tư trong nước chi phối, chiếm đến 90% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày và đôi khi còn cao hơn.Tỷ trọng vốn hóa thị trường của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện chỉ ở mức 12,6% trong khi đó con số này tại các thị trường mới nổi như Thái Lan là 37%, ở Indonesia là 39% và ở Malaysia là 14%.

Theo Pyn Elite Fund, dòng vốn toàn cầu đã chuyển hướng sang các thị trường mới nổi vào năm 2025 nhưng vẫn chưa thể hiện rõ ở Việt Nam. Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ một năm trước, kết hợp với sự suy yếu của USD, đã tạo động lực ban đầu, sau đó dòng vốn đầu tư cũng chuyển hướng sang cổ phiếu châu Âu và châu Á. Các thị trường mới nổi đã ghi nhận lượng mua ròng trong 12 tháng qua.

Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại TTCK Việt Nam xuống thấp nhất trong nhiều năm

Tuy nhiên, tình hình được kỳ vọng sẽ sớm cải thiện trong thời gian tới. Vào tháng 10 năm ngoái, FTSE Russell đã quyết định nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong năm 2026. Theo kế hoạch, FTSE dự kiến sẽ xác nhận thay đổi về phân loại quốc gia vào ngày 8/4.

Sau quyết định này, các quỹ theo dõi chỉ số FTSE sẽ bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam vào mùa thu năm sau. Cũng có khả năng công ty quản lý chỉ số MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi tại cuộc họp tháng 6. Ông Petri Deryng cho rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, việc nâng hạng cũng đủ để thu hút dòng vốn đầu tư liên kết chỉ số từ các quỹ thụ động vào Việt Nam. Các quỹ chủ động nước ngoài thường cũng theo đuổi những dòng vốn đầu tư này.

Hơn nữa, định giá thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang ở mức thấp. Hệ số P/E của VN-Index dự phóng vào năm 2027 là 10,4. Cần lưu ý rằng con số này bao gồm cả các cổ phiếu đã đẩy chỉ số VN tăng mạnh năm ngoái, trong đó có cổ phiếu Vingroup, khiến chỉ số P/E của thị trường chứng khoán trở nên đắt hơn.

Pyn Elite Fund dự phóng P/E của VN-Index năm 2027

“Nếu không tính 4 cổ phiếu của Vingroup, chỉ số P/E dự phóng của VN-Index là 9,9 cho năm 2026 và 8,2 cho năm 2027. Chúng tôi tin tưởng vào sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết, khi các dự án cơ sở hạ tầng nhà nước kích thích nhu cầu trong nước và đẩy nhanh đầu tư của khu vực tư nhân” , ông Petri Deryng chia sẻ.

Về bối cảnh vĩ mô, người đứng đầu Pyn Elite Fund cho rằng, việc Mỹ tấn công Iran, nếu kéo dài, có thể sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ khi nguồn cung dầu mỏ bị hạn chế trong thời gian dài mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng trưởng.