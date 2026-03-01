Tăng trưởng đột biến, sếp MWG “mơ” biến Erablue thành Điện Máy Xanh tại Indonesia

Báo cáo tháng mới công bố của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ghi nhận điểm sáng nổi bật đến từ EraBlue - chuỗi điện máy tại Indonesia. Theo đó, EraBlue mở mới 100 cửa hàng chỉ sau 1 năm đồng thời doanh thu trong 2 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2025.

Sau khi EraBlue đạt kết quả ấn tượng, ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) – tập đoàn mẹ của DMX, đã có chia sẻ đáng chú ý trên trang facebook cá nhân, thể hiện tham vọng đưa EraBlue trở thành Điện Máy Xanh thứ hai tại Indonesia.

Năm 2025 trước đó, EraBlue ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng mô hình M (tương đương ĐMX Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng và mô hình S (tương đương ĐMX Supermini) đạt gần 2 tỷ đồng/tháng, mức này cao gần gấp đôi so với mô hình Điện Máy Xanh tương tự tại Việt Nam.

Trong năm nay, EraBlue dự kiến tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thông qua việc mở mới cửa hàng. Đến cuối tháng 2, EraBlue có 198 cửa hàng và đang hướng đến mục tiêu tổng cộng 500 cửa hàng vào 2027. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi với tốc độ mở cửa hàng và tăng trưởng doanh thu như hiện nay.

Chia sẻ tại buổi họp online hồi trung tuần tháng 2, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG cho biết hiện tại tập đoàn chỉ tập trung vào việc mở rộng chuỗi Era Blue. Dự kiến trong năm 2026 sẽ tăng lên 300 cửa hàng, sau đó tiếp tục nâng lên 500 cửa hàng trong thời gian tiếp theo.

Tổng Giám đốc MWG nhấn mạnh Indonesia là một thị trường rất lớn, với quy mô dân số hơn 3 lần so với Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần của EraBlue hiện còn rất nhỏ, do đó tiềm năng phát triển tại Indonesia còn rất lớn. Vì vậy, đội ngũ sẽ cần tập trung nhiều hơn và mạnh mẽ hơn cho việc phát triển tại thị trường này.