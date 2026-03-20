Hàng chục tấn vàng “rời kho” nhanh chóng giữa cơn bão, quỹ vàng lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu?

20-03-2026 - 09:29 AM | Thị trường chứng khoán

Tính từ đầu tháng 3, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán ròng tới 39 tấn. Lượng vàng trong quỹ hiện còn 1.062 tấn.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 4,9 tấn vàng trong ngày 19/3. Đây là phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp của quỹ này, với tổng khối lượng "xả hàng" lên tới 15,15 tấn vàng, kéo lượng nắm giữ hiện còn khoảng 1.062 tấn.

Nếu tính từ đầu tháng 3, SPDR đã bán ròng tới 39 tấn vàng.﻿

Động thái mạnh tay “xả kho” của quỹ SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh hơn 3% phiên thứ 2 liên tiếp. Chốt phiên 19/3, giá vàng trên sàn Kitco tụt sâu xuống mốc 4.650 USD/oz, tương ứng giảm hơn 10% chỉ sau 1 tuần, qua đó về mức thấp nhất 2 tháng. Cập nhật tới sáng 20/3, giá vàng đang hồi phục nhẹ lên vùng 4.690 USD/oz.

Theo nhiều nhận định, vàng đang bị ảnh hưởng nặng nề khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản như vậy không chỉ hỗ trợ đồng USD mà còn có khả năng hạn chế nhu cầu tiêu dùng và thương mại đối với vàng và bạc.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hôm thứ Tư đã giữ nguyên lãi suất của Mỹ, đúng như dự đoán của thị trường. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết họ dự kiến sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay do sự bất ổn gia tăng từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng cần có tiến triển trong việc giảm lạm phát để có thể tiếp tục hạ lãi suất, và các quan chức Fed đã nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên 2,7% mỗi năm. Ông Powell cho biết trong cuộc họp báo rằng ông không có ý định từ chức thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Fed kết thúc.

Mặc dù giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, một nhà quản lý quỹ cho rằng những đợt điều chỉnh và giai đoạn biến động ngắn hạn này chính là thời điểm các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận thực sự, vì nợ chính phủ gia tăng và hành động hạn chế của ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ giá vàng cao hơn trong dài hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Tavi Costa, người sáng lập kiêm CEO của Azuria Capital, cho biết ông coi sự điều chỉnh giảm hiện tại của giá vàng chỉ là những biến động nhỏ trong một thị trường tăng giá lớn hơn nhiều, vẫn đang ở giai đoạn đầu, đối với kim loại quý - một thị trường ngày càng được thúc đẩy bởi các yếu tố cấu trúc đang định hình lại cả ngành khai thác mỏ và nền kinh tế toàn cầu.

Ông giải thích rằng ông tin động lực chính thúc đẩy quỹ đạo dài hạn của vàng không phải là tâm lý thị trường ngắn hạn mà là bản chất không bền vững của nợ toàn cầu.

"Các chính phủ, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với chi phí lãi suất ngày càng tăng, làm giảm nguồn chi tiêu cho các hình thức khác. Do đó, ông dự đoán các nhà hoạch định chính sách sẽ ưu tiên giảm lãi suất – bất kể dữ liệu lạm phát hay các tín hiệu kinh tế truyền thống – để giảm gánh nặng trả nợ", CEO cho hay. Do đó, ông lập luận rằng sự thay đổi đó sẽ là một động lực mạnh mẽ cho giá vàng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

Giá tăng hơn 500%, "cơn sốt" kim loại hiếm bùng nổ: Doanh nghiệp Việt "ôm" mỏ top 2 thế giới dự kiến hưởng lợi lớn

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Vietcap Investment Day 2026: Đón đầu các làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Pyn Elite Fund: Thị trường giảm mạnh trông có vẻ khó chịu nhưng cũng tạo ra cơ hội

Tăng trưởng đột biến, sếp MWG "mơ" biến Erablue thành Điện Máy Xanh tại Indonesia

Nhà đầu tư kể chuyện mất nửa tỉ vì vàng, bạc quay đầu

