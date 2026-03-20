Hóa chất Đức Giang sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC, sàn HoSE) thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tới. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 10/4 tới. Nội dung cuộc họp nhằm bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và nội dung khác nếu có.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong số đó có 3 thành viên HĐQT DGC là Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh và Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng.

Hai cha con ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh

Sau sự việc, HĐQT DGC còn lại Thành viên kiêm Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt và Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thị Thu Hà. Số lượng thành viên HĐQT còn lại thấp hơn mức tối thiểu theo quy định pháp luật.

Sau khi thông tin trên được công bố, cổ phiếu DGC giảm sàn 3 phiên liên tiếp từ 17-19/3, qua đó giảm gần 21% xuống mức 59.600 đồng/cổ phiếu.

Đáng nói, trong cơ cấu cổ đông của Hóa chất Đức Giang, ông Đào Hữu Huyền và người thân trong gia đình sở hữu trên 40% tổng số vốn.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, ông Đào Hữu Huyền trực tiếp nắm giữ 69,79 triệu cổ phiếu, tương đương 18,38% vốn DGC; vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan sở hữu 14,29 triệu cổ phiếu, tương đương 3,76%.

Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) nắm 11,45 triệu cổ phiếu, tương đương 3,01%. Vợ ông Duy Anh là bà Bùi Thị Hà Thu nắm 1,16 triệu cổ phiếu, chiếm 0,31%.

Con gái của ông Đào Hữu Huyền là Đào Hồng Hạnh nắm 5,13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,35%. Em trai ông Đào Hữu Huyền là Đào Hữu Kha nắm 22,66 triệu cổ phiếu chiếm 5,97%. Em dâu là bà Ngô Thị Ngọc Lan nắm 25,2 triệu cổ phiếu chiếm 6,64%.

Em gái ông Huyền là bà Đào Thị Quyên nắm 2,1 triệu cổ phiếu chiếm 0,57%. Em dâu ông Huyền là bà Lê Thị Lựu nắm 1,58 triệu cổ phiếu chiếm 0,42%. Ngoài ra còn nhiều thành viên khác trong gia đình sở hữu từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn cổ phiếu DGC.



