Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên
Đơn từ nhiệm của ông sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM.
Mới đây, CTCP Chứng khoán KAFI công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Quang Trung. Đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Trung sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/3.
Về kế hoạch kinh doanh 2026, KAFI dự kiến trình đại hội mục tiêu tổng tài sản đạt 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34% và 129% so với thực hiện năm ngoái.
Được biết, ông Lê Quang Trung được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán KAFI lần đầu từ đầu năm 2022. Đến tháng 4/2023, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.
Ông Lê Quang Trung có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn và ngoại hối, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối tại VIB. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Maastricht School of Management (Hà Lan).
Với việc ông Lê Quang Trung từ nhiệm, HĐQT Chứng khoán KAFI còn lại các thành viên gồm: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, 2 thành viên HĐQT không điều hành là Trần Tuấn Minh và Hà Hoàng Dũng, 2 thành viên HĐQT điều hành là Trịnh Thanh Cần và Diệp Thế Anh.
Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2025, công ty chứng khoán này mang về gần 2.842 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, tăng 197% so với năm trước. Cùng với đó doanh thu hoạt động tài chính tăng lên gần 35 tỷ đồng, cũng tăng 148% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động tăng tới 407% lên mức 1.455 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán KAFI báo lãi sau thuế gần 365 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2024.
