Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Mới đây, CTCP Chứng khoán KAFI công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Quang Trung. Đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Trung sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/3.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, KAFI dự kiến trình đại hội mục tiêu tổng tài sản đạt 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34% và 129% so với thực hiện năm ngoái.

Được biết, ông Lê Quang Trung được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán KAFI lần đầu từ đầu năm 2022. Đến tháng 4/2023, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Lê Quang Trung có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn và ngoại hối, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối tại VIB. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Maastricht School of Management (Hà Lan).

Với việc ông Lê Quang Trung từ nhiệm, HĐQT Chứng khoán KAFI còn lại các thành viên gồm: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, 2 thành viên HĐQT không điều hành là Trần Tuấn Minh và Hà Hoàng Dũng, 2 thành viên HĐQT điều hành là Trịnh Thanh Cần và Diệp Thế Anh.