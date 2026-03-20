Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

20-03-2026 - 10:30 AM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Đơn từ nhiệm của ông sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM.

Mới đây, CTCP Chứng khoán KAFI công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Quang Trung. Đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Trung sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/3.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, KAFI dự kiến trình đại hội mục tiêu tổng tài sản đạt 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34% và 129% so với thực hiện năm ngoái.

Được biết, ông Lê Quang Trung được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán KAFI lần đầu từ đầu năm 2022. Đến tháng 4/2023, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Lê Quang Trung có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn và ngoại hối, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối tại VIB. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Maastricht School of Management (Hà Lan).

Với việc ông Lê Quang Trung từ nhiệm, HĐQT Chứng khoán KAFI còn lại các thành viên gồm: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, 2 thành viên HĐQT không điều hành là Trần Tuấn Minh và Hà Hoàng Dũng, 2 thành viên HĐQT điều hành là Trịnh Thanh Cần và Diệp Thế Anh.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2025, công ty chứng khoán này mang về gần 2.842 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, tăng 197% so với năm trước. Cùng với đó doanh thu hoạt động tài chính tăng lên gần 35 tỷ đồng, cũng tăng 148% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động tăng tới 407% lên mức 1.455 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán KAFI báo lãi sau thuế gần 365 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2024.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá tăng hơn 500%, “cơn sốt” kim loại hiếm bùng nổ: Doanh nghiệp Việt "ôm" mỏ top 2 thế giới dự kiến hưởng lợi lớn

Giá tăng hơn 500%, "cơn sốt" kim loại hiếm bùng nổ: Doanh nghiệp Việt "ôm" mỏ top 2 thế giới dự kiến hưởng lợi lớn

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Giá bạc tụt dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới "xả" gần 900 tấn từ đầu tháng

Giá bạc tụt dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới "xả" gần 900 tấn từ đầu tháng

09:58 , 20/03/2026
TVC tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu TVB

TVC tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu TVB

09:53 , 20/03/2026
Hóa chất Đức Giang sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Hóa chất Đức Giang sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

09:48 , 20/03/2026
Lãnh đạo Điện miền Trung từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

Lãnh đạo Điện miền Trung từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

09:47 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên