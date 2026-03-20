Lộc Trời gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

20-03-2026 - 15:24 PM | Thị trường chứng khoán

Lộc Trời quyết định gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/6/2026. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự là 8/4/2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (MCK: LTG, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, Lộc Trời quyết định gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/6/2026.

Về kế hoạch tổ chức đại hội, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 8/4/2026. Thời gian thực hiện, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được Lộc Trời thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 1/2026, Lộc Trời đã có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Theo đó, Lộc Trời cho biết do gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2025 đúng thời hạn, đến thời điểm ngày 30/1/2026 vẫn chưa thể khắc phục được sự kiện bất khả kháng.

Cụ thể, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024, và kéo dài đến nay, công ty vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

Đồng thời, công ty đã có những thay đổi lớn trong mô hình kinh doanh. Cụ thể, ngành vật tư nông nghiệp, một ngành lớn và quan trọng của công ty, đã thay đổi phương thức bán hàng thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối, chủ động bán hàng tới hệ thống đại lý trực tiếp, xây dựng các chính sách bán hàng tối ưu,... để nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Với sự thay đổi này, công ty cần tập trung thời gian và nhân sự để xử lý nhiều vấn đề liên quan.

Vì nhiều lý do nên ĐHĐCĐ năm 2025 bị hoãn nhiều lần, đến ngày 23/8/2025 mới được tổ chức. Tại Đại hội, tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 vừa được thông qua. Do vậy, công ty cũng chưa đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Do đó, Lộc Trời đề nghị UBCKNN và HNX xem xét cho công ty được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025. Công ty cũng cam kết thực hiện công bố đầy đủ Báo cáo tài chính ngay sau khi hoàn thành.

Chủ tịch UBCKNN nêu 2 giải pháp trọng tâm thúc đẩy chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững giai đoạn tới

Chủ tịch UBCKNN nêu 2 giải pháp trọng tâm thúc đẩy chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững giai đoạn tới Nổi bật

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ Nổi bật

Tổng giám đốc từ nhiệm, ai là người đại diện pháp luật tại Thép Vicasa?

Tổng giám đốc từ nhiệm, ai là người đại diện pháp luật tại Thép Vicasa?

14:47 , 20/03/2026
Becamex IJC đặt mục tiêu lợi nhuận 'đi lùi'

Becamex IJC đặt mục tiêu lợi nhuận 'đi lùi'

14:46 , 20/03/2026
“Đại gia phố Wall” rục rịch vào Việt Nam, chứng khoán sắp đón dòng vốn lớn

“Đại gia phố Wall” rục rịch vào Việt Nam, chứng khoán sắp đón dòng vốn lớn

11:51 , 20/03/2026
Pyn Elite Fund: Nhà đầu tư nhỏ lẻ tin mọi thứ ông Nguyễn Đức Thuỵ chạm vào đều biến thành vàng

Pyn Elite Fund: Nhà đầu tư nhỏ lẻ tin mọi thứ ông Nguyễn Đức Thuỵ chạm vào đều biến thành vàng

10:50 , 20/03/2026

