Khối ngoại bán ròng mạnh trong ngày VN-Index giảm 51 điểm, hai cổ phiếu bị "xả" gần 1.300 tỷ đồng

20-03-2026 - 16:39 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.811 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên cuối tuần. Kết thúc ngày 20/3, VN-Index giảm 51 điểm xuống 1.647 điểm, rơi về mức thấp nhất trong 3 tháng. Thanh khoản cải thiện rõ rệt khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 31.000 tỷ đồng.

Phiên này cũng trùng với thời điểm hoàn tất kỳ cơ cấu danh mục ETF quý I/2026. Cụ thể, MarketVector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF bổ sung ba cổ phiếu mới gồm MCH, VCK và VPX, đồng thời không loại bỏ mã nào. Trong khi đó, STOXX Vietnam Total Market Liquid – chỉ số tham chiếu của Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF giữ nguyên danh mục.

Theo ước tính của BSC, hai quỹ trên dự kiến bán ra khối lượng lớn ở một số cổ phiếu như HPG (35 triệu đơn vị), SHB (16 triệu), VIC (6 triệu), NVL (5,6 triệu) và FPT (4,2 triệu). Đối với Fubon ETF, quỹ tham chiếu theo FTSE Vietnam 30 Index, danh mục không có thay đổi trong kỳ đánh giá tháng 3.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.811 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.906 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 670 tỷ đồng. Theo sau, VCK và BSR là mã tiếp theo được gom mạnh 299 tỷ đồng và 189 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, HPG tiếp tục là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với667 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và DGC cũng bị "xả" 632 tỷ đồng và 208 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 93 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 20 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, MBS, TNG.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, HUT là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 22 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 5 tỷ, VFS, PVB, PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 37 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG được khối ngoại mua 5 tỷ đồng. Theo sau, VEA và MSR cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 40 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại OIL, ABW, ,...

Mai Chi

Nhịp Sống Thị Trường

Chủ tịch UBCKNN nêu 2 giải pháp trọng tâm thúc đẩy chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững giai đoạn tới

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán – góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

16:37 , 20/03/2026
"Giải cứu" bất thành Hóa chất Đức Giang

15:45 , 20/03/2026
Tin vui cho cổ đông MWG: Bách Hóa Xanh cứ mở cửa hàng là lãi

15:37 , 20/03/2026
Bộ trưởng Bộ Tài chính: 38,5 triệu tỷ đồng vốn cần huy động, chứng khoán nhận nhiệm vụ thách thức nhưng mở ra cơ hội lớn

15:31 , 20/03/2026

