Sáng ngày 20/3/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 với chủ đề “Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán – góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham dự và chủ trì Hội nghị.



Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ngài Patrick Hemmer, đại sứ Luxembourg tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Quốc hội; đồng chí Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch UBCKNN và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 được tổ chức với mục tiêu nhìn nhận, đánh giá toàn diện thực trạng phát triển của thị trường; trao đổi, lắng nghe ý kiến từ các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và cộng đồng thành viên thị trường; đặc biệt là để thảo luận các định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế và tài chính thế giới có nhiều biến động phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và xu hướng phát triển tích cực. Quy mô vốn hóa thị trường tiếp tục được mở rộng; thanh khoản duy trì ở mức khả quan; cơ sở nhà đầu tư ngày càng phát triển và đa dạng; hệ thống các định chế trung gian từng bước được củng cố về năng lực tài chính, quản trị và công nghệ. Cùng với đó, khung khổ pháp lý cho thị trường không ngừng được hoàn thiện, từng bước tiệm cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.



Chủ tịch UBCKNN chia sẻ những kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý; và đặc biệt là sự đồng hành, nỗ lực của toàn thể các thành viên thị trường.

Chủ tịch UBCKNN cho biết bước sang giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước đã xác định thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán, phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thị trường trong thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN chia sẻ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, UBCKNN đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các nhóm giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai tới.

Các giải pháp tập trung vào hai nhóm trọng tâm: nhóm giải pháp phát triển nguồn cung, nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp và mở rộng quy mô thị trường; đồng thời nhóm giải pháp phát triển cầu đầu tư, nhằm thúc đẩy sự tham gia của nhà đầu tư, nâng cao tính thanh khoản và chiều sâu của thị trường. Nhóm giải phát phát triển nguồn cung sẽ được triển khai trên cả 3 thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, đồng thời phát triển các sản phẩm khác. Đối với nhóm phát triển cầu đầu tư, các giải pháp sẽ tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức, thu hút và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường chứng khoán góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng của thị trường chứng khoán.

“Để các giải pháp này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh yêu cầu mới, cũng như những biến động địa chính trị khó đoán, khó lường như hiện nay, cơ quan quản lý rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành của các tổ chức quốc tế; sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính; cùng sự tham gia ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm của cộng đồng nhà đầu tư.” Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Bên cạnh phần trình bày những giải pháp trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán từ đại diện cơ quan quản lý thị trường, đại biểu đến từ các thành viên thị trường đã có các bài tham luận về thực trạng thị trường, và đề xuất những giải pháp hiện thực hóa những tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam ở nhiều khía cạnh, góc nhìn đa dạng.

Đại diện đến từ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán chia sẻ về triển vọng nâng hạng và đề xuất nhóm giải pháp nâng cao năng lực của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và tăng cường phát triển cơ sở nhà đầu tư, thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế. Đại diện từ các công ty niêm yết chia sẻ góc nhìn về quản trị công ty và giảm tỷ lệ vốn tại các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; cơ hội huy động vốn trên thị trường chứng khoán để phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; động lực từ thị trường vốn phát triển dòng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp…

Tiếp đó, Phiên thảo luận dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải đã diễn ra sôi nổi về xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán, xu hướng phát triển các dòng vốn xanh, bền vững trên thị trường.

Đẩy mạnh cải cách, phát triển thị trường chứng khoán mạnh mẽ, bền vững và hội nhập toàn cầu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn, xây dựng và tâm huyết của các đại biểu, các chuyên gia và các thành viên thị trường đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều ý kiến phát biểu đã cung cấp những phân tích sâu sắc, các khuyến nghị chính sách thiết thực, góp phần giúp cơ quan quản lý có thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng phát triển thị trường.

Bộ trưởng đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực của nền kinh tế.

“Những thành tựu thời gian qua là nền tảng cho những bước tiến vững chắc phía trước - khi chúng ta kết hợp giữa cải cách chính sách, công nghệ, công khai minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.”

Bộ trưởng chia sẻ nhiệm vụ của Bộ Tài chính, của UBCKNN trong việc hỗ trợ huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn vốn cho các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới được xác định là vô cùng nặng nề và thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ này, thị trường chứng khoán cần được cải cách quyết liệt hơn nữa để phát triển mạnh mẽ theo quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững.



Bộ trưởng đề nghị UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam:

Một là, bám sát định hướng chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để hoàn thành mọi nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Hai là, Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho họat động của thị trường theo hướng minh bạch, đồng bộ và phù hợp với thông lệ tốt nhất trên thế giới;

Ba là, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư…;

Bốn là, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao năng lực vận hành;

Năm là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và minh bạch thị trường, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo thị trường vận hành công bằng, minh bạch và hiệu quả.

“Bộ Tài chính cam kết đồng hành cùng thị trường trong việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, minh bạch thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và các thành viên tham gia để thị trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập toàn cầu. Bộ trưởng khẳng định. ”

Bộ trưởng tin tưởng sự quyết tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của các cơ quan quản lý, sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.