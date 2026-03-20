Loạt doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Số đại biểu được bầu của HĐND TP.Hà Nội là 125 đại biểu. Tổng người trúng cử là 125 đại biểu.

Đáng chú ý, trong số 125 đại biểu nói trên, có nhiều người là lãnh đạo các doanh nghiệp đình đám trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Duy Chính

Ảnh: Tân Á Đại Thành

Ông Nguyễn Duy Chính- Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, từng là đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo giới thiệu, ông Chính gia nhập Tân Á Đại Thành từ năm 2010, dẫn dắt quá trình tái cấu trúc toàn diện, xây dựng hệ thống quản trị hiện đại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Năm 2025, ông được vinh danh Giải thưởng Top 10 Sao Đỏ, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt, Ủy viên BCH Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

Ông Phạm Tiến Đức

Ông Phạm Tiến Đức hiện đang là Chủ tịch HĐTV, phụ trách điều hành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triến nhà Hà Nội (Handico).

Handico được thành lập từ năm 1999, là Tổng công ty đầu tiên hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90 của TP.Hà Nội.

Năm 2007, doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con. Đến năm 2016, Handico "cán đích" thành công "Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng" (Top doanh nghiệp có giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 10.000 tỷ đồng).

Handico và các đơn vị thành viên đã đầu tư xây dựng loạt công trình tiêu biểu trên địa bàn TP.Hà Nội như: Handico Tower, Diamond Flower Tower, Hà Nội Center Point, Handiresco, Intracom, Le Capitole, Tây Hồ Residence,…

Ông Trần Thọ Hiển

Ông Trần Thọ Hiển hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Nội - Tập đoàn Hà Nội; Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệр phố Hà Nội.

Ông Hiển từng là đại biểu HĐND quận Ba Đình các nhiệm kỳ 2011-2016, 2010-2021, 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Luyến

Một doanh nhân khác trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Nguyễn Văn Luyến- Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Công ty TNHH Một thành viên.

Trước đó, ông Luyến từng là đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đỗ Vinh Quang

Ông Đỗ Vinh Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh.

Hiện, ông Quang đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cố phần Tập đoàn T&T.

Trên thị trường tài chính, doanh nhân sinh năm 1995 đang sở hữu hơn 134 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng SHB, với giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng theo thị giá.

Tháng 4/2025, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines sau khi nhóm cổ đông liên quan T&T trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không này. Đầu năm 2026, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội và tham gia các mạng lưới kết nối doanh nghiệp.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông còn được biết đến với vai trò Chủ tịch CLB Hà Nội FC, từng trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi đảm nhiệm vị trí này ở tuổi 25.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đỗ Vinh Quang đã có phần phát biểu và trao đổi với cử tri địa phương về các vấn đề phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh cũng như sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của Thủ đô.



